詐團主謀歐俞彤騙158億辯「不知詐術」重判24年 合議庭：贓款已難追回

假出金詐團「美樂公司」透過境外機房架設二千多個假投資網站，指派「出金手」誘騙被害人在特定帳戶匯款詐得158億元，集團主謀26歲女子歐俞彤共76人依詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴，台北地方法院審理，今判歐女有期徒刑24年。

同案，涉詐的75名被告分別依詐欺危害防制條例、洗錢罪判處5年到22年6月，楊姓女子單純犯洗錢罪判刑2年，緩刑5年，支付公庫120萬元。全案可上訴。

歐俞彤雖在審判中坦承犯行，她主張不知詐騙集團是以「假出金」方式施以詐術，試圖減輕刑責；合議庭認為，歐女等人正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，竟為貪圖一己之私造成民眾受有重大金錢損失，且贓款追回困難，分別對76人量刑。

法院原本審理80名被告，不過，2名被告審判中發布通緝、1人審判時才拘提到案，另有1人聲請停止審判獲准，共4名被告另行審理，合議庭今僅對76人宣判。

歐俞彤2024年在飯局中結識竹聯幫的男友吳漢威（通緝中），2人自2024年5月前成立「美樂公司」犯罪組織，依工作區域的長途電話冠碼設立工作群組，主要業務為對接詐欺集團並從事將詐欺贓款轉換為虛擬貨幣、法定貨幣的業務。

判決指，「美樂公司」為求增長獲益，分別由設於不詳地區的詐欺機房以電子通訊、網際網路傳遞詐術架設2230個假投資網站及應用程式，並佯裝為投資公司人員，於社群軟體、通訊軟體上刊登假招攬投資廣告，再以贈送投資書籍、提供投資秘訣、「假出金」等為誘餌，使被害人面交或匯款交付投資款項。

被害人交付投資款項後，詐團成員再轉匯或指揮面交「車手」、「提款車手」製造金流斷點以隱匿犯罪所得，「美樂公司」則對接機房端成員，於獲知收得現金贓款地點後，指派人員前往取得，再轉由詐團其他人員交給出金集團「假出金」。