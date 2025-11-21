愛情老騙子交友軟體專宰寂寞女 誘騙2女爽花42萬…下場曝

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

法院認證「專靠騙女人吃飯」的桃園金姓詐欺慣犯，化名「金城富」在各交友軟體獵豔，今年1、4月間，誆稱哥哥酒駕急需保釋金，分別誘騙桃園劉女、台北張女借款共42萬元，得手支開被害女逃逸，桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴，檢痛批5年內再犯惡性重大，加重其刑。

起訴指出，56歲愛情詐騙慣犯金國富，早年以徵信業名義詐騙多名委託人千餘萬元，11年前則假借商談翡翠買賣，詐取桃園謝男20件市價千餘萬元翡翠A貨。自2017年起，以愛情騙子身分由WeChat通訊軟體找到桃園蔡女佯稱自己是「一統徵信社」組員，因涉及洩密罪需要60萬元辦理交保，蔡女還將錢匯入他的廖姓女友帳戶，。

金國富2018年透過交友軟體2Date結識新竹林女，自稱是年薪350萬元的律師，因購車跳票騙得104萬，2019年又從2Date結識桃園呂女，佯稱購車資金不足騙50萬元，同年間透過探探App結識台北高女，自稱是某公司法務長，購車費不足騙30萬元，之後入監服刑於2022年7月中假釋。

詎料，金男假釋不過半個月，又透過交友軟體派愛族認識台南陳女，自稱是月薪8萬元的薇閣公司法務，雙方交往一陣又藉口購車資金不足騙了130萬元，當陳女想北上同居時，金又搞封鎖、失聯戲碼挨告，台南地院今年9月重判1年10月確定。

金男今年1月間又以交友軟體探探，暱稱「金城富」認識桃園劉女，1月29日晚間9時餘，向劉女佯稱胞兄因酒駕需要35萬元保釋金，2人碰面後，金男假裝接到警方電話，對劉女稱「單日提領金額已達上限」，劉女為愛，分幾個帳戶將錢匯入或領現金給他，孰料，金男錢到手就藉故請劉女下車幫他買菸，然後駕車逃逸並失聯。

今年4月10日金男從交友軟體SweetRing，暱稱「金承富」結識台北張女，又用情勒手法，4月26日午後向張女佯稱，大哥酒駕被逮，具保金還差7萬，因為單日提領金額達上限，希望張女幫他忙。2人當天傍晚碰面後，金男駕車載張女到桃園區超商領錢，金男一拿到7萬元又藉故買菸支開張女，駕車離開再度失聯，2名受騙女子分別報警。

檢察官認為，金男過去已有多起詐欺前科，包括借貸詐騙、感情詐騙等，累計多次遭判刑，並於2022年間假釋出監，2024年4月間期滿，正值累犯期間，且手法與前案雷同，顯見其對刑罰反應力薄弱，惡性重大，除依詐欺取財罪嫌將其起訴外，並建請法院依刑法第47條規定加重其刑，以示懲儆。

桃園金姓詐欺慣犯，多年來在交友App找對象詐財，今年再騙2女共詐得42萬，桃園地檢署依詐欺取財罪嫌起訴，建請加重其刑。圖／擷取自App Store
桃園地檢署 交友軟體 詐騙

