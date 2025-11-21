快訊

桃園市警察局舉辦打詐儀錶板暨識詐記者會。圖：警方提供

桃園市警察局今（21）日舉辦「打詐儀錶板暨識詐記者會」，公布最新打詐成果並提醒民眾提高警覺，避免遭受詐騙侵害。此次記者會也特別邀請桃園手語翻譯中心手語翻譯員參與，以手語方式進行詐騙案例分享，深化全民防詐意識。

905221DF 5920 47FA 8F5C 80A07571B173
手語翻譯員以手語方式宣導反詐騙。圖：警方提供

市警局表示，根據內政部警政署165打詐儀錶板統計，今(114)年10月份桃市警局受理詐欺案件1510件，財損金額約6億5669萬餘元，較9月份減少134件、下降約8.15%，財損亦下降1億1311萬元、下降約14.69%。警方指出，查緝力道與宣導策略已逐步展現成效。此外，警方統計自今年1月至10月，市警局共查獲詐欺集團301件、犯嫌2499人；查緝詐欺車手1384件、犯嫌1625人。警方強調，將持續以「精準打擊、科技偵防、擴大宣導」三軸推動打詐工作。

在今日記者會中，手語翻譯員以手語方式分享兩起典型詐騙案例，包括「假冒協助領取普發現金騙取金融帳戶」以及「iPass Money帳戶異常、系統升級」之釣魚簡訊詐騙。詐騙集團常利用惡意連結要求民眾填寫資料或輸入帳號密碼，使受害者在不知情情況下遭盜領，手法層出不窮。

市警局提醒，民眾必須牢記「普發現金防詐四不」，即不點、不填、不轉、不匯。若接獲不明來訊、可疑網站或陌生要求匯款資訊，務必撥打165反詐騙專線或就近派出所查證，切勿貿然操作，以免落入詐騙陷阱。警方未來將持續結合各界力量，深化識詐教育並強化科技偵防量能，打造更全面的防詐網絡，守護市民財產安全，提升城市治安韌性。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園10月詐騙案件數、財損下降 警方結合手語強化民眾反詐觀念

