影／普發現金沒入帳…新竹婦80萬血汗錢全騙光 檢警破獲詐團逮3人

新竹縣橫山分局近期破獲假冒檢警的詐騙案，假檢警謊稱婦人「普發現金1萬元被盜領」，甚至因此涉嫌洗錢，要她「配合監管帳戶」，婦人誤信對方，帳戶裡80多萬元遭詐騙集團提領一空。檢警立刻啟動追查，將涉案王姓、黃姓車手及翁姓收水手拘提到案。警方表示，政府普發現金政策上路，也要當心詐騙集團正準備詐光荷包。

新竹縣芎林鄉一名婦人在10月底接獲陌生電話，詐欺集團成假冒檢警並虛構「普發現金遭盜領」及「帳戶涉嫌洗錢」等情節，要求受害人提供帳戶資料及存摺，以供詐欺集團所謂「監管帳戶」。婦人誤信對方，照指示提供帳戶資料和存摺，結果帳戶80多萬很快被詐騙集團提領一空。

橫山分局接獲報案後，新竹縣政府警察局刑事警察大隊與橫山分局立即成立專案小組，報請新竹地檢李澤楊檢察官指揮偵辦，透過調閱監視器和交易紀錄，迅速鎖定車手身分，並在11月7日於台南、桃園等地區將涉案王姓、黃姓車手及翁姓收水手拘提到案，現場一併查扣警示帳戶存摺、手機等證物。

新竹地檢署表示，被告等人經檢察官訊問後，認涉犯加重詐欺及洗錢等罪，犯罪嫌疑重大且有羈押之原因及必要，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

新竹地檢署呼籲，政府補助或普發現金不會以電話通知、要求監管帳戶或進行轉帳驗證；亦不會主動發送簡訊或電子郵件請民眾領取補助、登入系統或點擊連結。政府「普發一萬元」補助請認明正確官網：10000.gov.tw。