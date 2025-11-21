快訊

影／普發現金沒入帳…新竹婦80萬血汗錢全騙光 檢警破獲詐團逮3人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣橫山分局近期破獲假冒檢警的詐騙案，假檢警謊稱婦人「普發現金1萬元被盜領」，甚至因此涉嫌洗錢，要她「配合監管帳戶」，婦人誤信對方，帳戶裡80多萬元遭詐騙集團提領一空。檢警立刻啟動追查，將涉案王姓、黃姓車手及翁姓收水手拘提到案。警方表示，政府普發現金政策上路，也要當心詐騙集團正準備詐光荷包。

新竹縣芎林鄉一名婦人在10月底接獲陌生電話，詐欺集團成假冒檢警並虛構「普發現金遭盜領」及「帳戶涉嫌洗錢」等情節，要求受害人提供帳戶資料及存摺，以供詐欺集團所謂「監管帳戶」。婦人誤信對方，照指示提供帳戶資料和存摺，結果帳戶80多萬很快被詐騙集團提領一空。

橫山分局接獲報案後，新竹縣政府警察局刑事警察大隊與橫山分局立即成立專案小組，報請新竹地檢李澤楊檢察官指揮偵辦，透過調閱監視器和交易紀錄，迅速鎖定車手身分，並在11月7日於台南、桃園等地區將涉案王姓、黃姓車手及翁姓收水手拘提到案，現場一併查扣警示帳戶存摺、手機等證物。

新竹地檢署表示，被告等人經檢察官訊問後，認涉犯加重詐欺及洗錢等罪，犯罪嫌疑重大且有羈押之原因及必要，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

新竹地檢署呼籲，政府補助或普發現金不會以電話通知、要求監管帳戶或進行轉帳驗證；亦不會主動發送簡訊或電子郵件請民眾領取補助、登入系統或點擊連結。政府「普發一萬元」補助請認明正確官網：10000.gov.tw。

警方表示，如接獲類似電話或訊息，務必保持冷靜，撥打165 反詐騙專線 或向當地派出所查證，避免成為下一位受害者。新竹縣縣長楊文科及縣警局局長林建隆共同拍攝普發現金防詐宣導影片，提醒民眾普發現金不會以電話通知、要求監管帳戶或轉帳驗證。

警方表示，政府普發現金政策上路，也要當心詐騙集團正準備詐光荷包。圖／警方提供
警方表示,政府普發現金政策上路,也要當心詐騙集團正準備詐光荷包。圖/警方提供
檢警立刻啟動追查，將涉案王姓、黃姓車手及翁姓收水手拘提到案。圖／警方提供
檢警立刻啟動追查,將涉案王姓、黃姓車手及翁姓收水手拘提到案。圖/警方提供

普發一萬 詐騙集團 車手

