台中女遭網友恐嚇買禮物卡超商痛哭 警及時阻詐

台中陳姓女子日前認識網友，對方稱見面須先買禮物卡，陳姓女子不從對方就自稱是黑幫將對陳姓女子家人不利，陳姓女子到便利商店要交易時激動痛哭，員警到場安撫確認詐騙阻詐。

台中市政府警察局第四分局今天表示，春社派出所11日下午接獲轄內南屯區某便利商店報案，店內有顧客情緒激動大哭疑遭詐騙，請警方協助。

經員警到場，發現1名女子坐在ATM（自動櫃員機）旁失聲痛哭，不斷喊「我好害怕」，經警方安撫後得知，陳姓女子透過社群平台認識網友，雙方維持網路互動多日後，對方要求她提供信用卡資料及信用額度查詢。

陳姓女子說，對方稱如果要「正式見面」，須先買價值新台幣3.6萬元禮物卡當「誠意保證」，陳姓女子發覺有異拒絕後，對方開始自稱是「竹聯幫成員」，不照辦就會「查出住址、對家人不利」。

陳姓女子當天到便利商店準備提款交易，由於感到害怕而情緒崩潰。經員警安撫陳姓女子情緒，並解釋為常見「交友詐騙」手法，確認她尚未完成任何金錢交易，陳姓女子感謝警方協助避免損失。