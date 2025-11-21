影／太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出美國出手制裁主席陳志後，新加坡籍「大帳房」陳秀玲旋即成立「串滅證群組」，跨海指示尼爾總經理林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊移轉資金，日前被調查局搜索約談到案，檢方訊後依組織、洗錢罪嫌聲請羈押禁見，法院裁准收押，3人今凌晨搭上囚車，全案迄今共羈押7人。

檢方首波聲押台灣太子公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩4人獲准。檢方查出，太子集團利用境外公司在台設立OBU帳戶，將贓款匯入天旭國際與尼爾公司洗錢，昨天首度提訊王昱棠與辜淑雯，訊後還押台北看守所。

據調查，林揚茂在第一次偵查就有被約談，當時諭令100萬元交保，檢調清查手機通訊軟體，發現林揚茂不僅是太子集團OBU帳戶總管，而且對「Karen」陳秀玲言聽計從，甚至在交保後與其他共犯串證，因此2度約談到案。

至於鄭巧枚（綽號雪莉）與陳麗珊負責製作假合約、虛開發票作帳，營造境外公司與尼爾、天旭有交易的假象，協助太子團大規模洗錢，且案發後刪除相關交易紀錄。林揚茂、鄭巧枚及陳麗珊被視為「串滅證3人組」。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，台灣是其一個中繼站，陳志熟悉台灣洗錢防制法，透過10餘間境外公司在台設立OBU帳戶，將詐騙所得資金，以假假合約方式匯入天旭與尼爾公司，用來購買豪宅與超限量名車。