太子集團跨國洗錢…北檢追OBU帳戶 第二波聲押3台籍幹部獲准

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，查出主席陳志利用境外公司在台設立OBU帳戶，將贓款匯入天旭國際與尼爾公司洗錢，前搜索約談尼爾總經理林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊到案，檢察官謝仁豪訊後認為3人有串滅證之虞，19日向法院聲請羈押，法院20日晚間裁定全數羈押禁見，全案迄今羈押7人。

檢方第一波已聲押台灣太子公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩4人獲准。為釐清太子集團購買「和平大苑」豪宅的金流，調查局20日首度提訊王昱棠與辜淑雯出庭，交叉比對供詞，訊後還押台北看守所。

據調查，林揚茂第一次遭約談時，被檢方諭令100萬元交保，專案小組清查手機等扣押物證，發現林揚茂是OUB帳戶總管，且在美國起訴制裁陳志與親信李添後，新加坡籍大帳房陳秀玲用通訊軟體成立「滅證群組」，指示林揚茂、鄭巧枚（綽號雪莉）、陳麗珊利用空殼公司相互移轉資金，林揚茂甚至在交保後，繼續與共犯串證，林揚茂在群中都稱呼陳秀玲為「Karen」，檢調因此2度拘提他到案。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，台灣是其一個中繼站，陳志熟悉台灣洗錢防制法，透過10餘間境外公司在台設立OBU帳戶，將詐騙所得資金，以假假合約方式匯入天旭與尼爾公司，用來購買豪宅與超限量名車。

據了解，由於OBU帳戶有不受外匯管制等優勢，陳志看準央行只有總額管制，各別公司帳戶匯款不會留下紀錄，利用此漏洞把詐騙款項匯到台灣，由林揚茂指示鄭巧枚、陳麗珊簽立假合約、虛開發票作帳，營造公司之間交易假象，協助太子團大規模洗錢。