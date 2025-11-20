太子集團洗錢案再聲押！今晚裁定3人羈押禁見
檢調偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，昨發動第2波搜索、拘提8人到案，檢方認為，尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭科技財務主管陳麗珊涉犯洗錢等罪，有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，台北地院今晚漏夜審查，裁定3人全部羈押禁見。
檢調搜索拘提後，陸續對涉案人強制處分，包括天旭科技資訊主管郭正50萬元交保並限制出境出海，顥玥數位科技公司技術客服組長郭政誠50萬元交保，技術客服林莉庭、蔣佳衡、吳品樺3人各30萬元交保。
太子集團創辦人陳志在柬埔寨經營詐騙營地，強迫被非法拘禁的人從事虛擬貨幣詐騙；集團在台灣成立公司，包括台灣太子不動產公司、尼爾創新公司以及聯凡等8家人頭公司，另有設在「台北101」大樓的天旭科技公司、顥玥科技公司專事發展線上博奕。
太子集團在台洗錢犯罪主要在台灣太子、尼爾創新2公司，台灣太子雖然公司登記為從事不動產投資，實際上卻是零實績，主要是從事將海外匯入的資金購買台北市精華區11戶「和平大苑」豪宅，並將豪宅登記在人頭公司名下。
本月2日專案小組發動第1波搜索，在太子集團相關在台公司、涉案人住居所47處蒐證，拘提23人到案；台灣太子總經理王昱棠、天旭人資長辜淑雯，大陸人士李添的特助李守禮、司機邱子恩4人由檢方聲押獲准，林揚茂當時以100萬元諭令交保。
專案小組第1波查辦並分析查扣事證，發現尼爾創新公司扮演洗錢核心角色，天旭、顥玥線上博奕另有其他涉案人員，本月18日發動第2波搜索，對林揚茂3人祭聲請羈押禁見處分。
