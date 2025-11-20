快訊

太子集團洗錢案OBU帳戶總管林揚茂羈押 天旭人資長辜淑雯容貌曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，查出主席陳志利用境外公司在台設立OBU帳戶，將大額贓款匯入天旭國際與尼爾公司洗錢，前天發動第2波搜索，約談財務、資訊主管等8人到案，檢察官認為尼爾總經理林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊3人，涉犯組織與洗錢罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押，法院晚間召開羈押庭，稍早先裁定林楊茂羈押禁見。

此外，調查局今天也首度提訊在押的台灣太子公司負責人王昱棠、天旭國際人資長辜淑雯，釐清太子集團購買「和平大苑」豪宅的金流走向，訊後還押台北地檢署，媒體也拍下辜淑雯清楚的容貌；至於王昱棠則是剃光頭、穿藍白拖鞋現身地檢署，相較辜淑雯的左閃右躲，王昱棠面對鏡頭表情相當自然。

林揚茂在檢方第一次搜索時，被諭令100萬元交保，專案小組清查手機等扣押物證，發現林揚茂其實是OUB帳戶總管，位階與王昱棠、辜淑雯相同，因此2度將他搜索到案。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，台灣是其一個中繼站，陳志熟悉台灣洗錢防制法，透過10餘間境外公司在台設立OBU帳戶，將詐騙所得資金，以假假合約方式匯入天旭與尼爾公司，用來購買豪宅與超限量名車。

調查局發現，陳志被美英兩國聯手制裁新聞事件爆發後，林揚茂、鄭巧枚及陳麗珊等人，仍持續聽從新加坡籍「大帳房」陳秀玲指示，利用在台空殼公司進行資金移轉，涉及隱匿資產與洗錢

據了解，由於OBU帳戶有不受外匯管制等優勢，陳志看準央行只有總額管制，各別公司帳戶匯款不會留下紀錄，利用此漏洞把詐騙款項匯到台灣，由林揚茂指示陳麗珊等人簽立假合約、虛開發票作帳，營造公司之間交易假象，協助太子團大規模洗錢。

檢方前天指揮調查局發動第2波搜索，天旭國際設備主管郭正仁50萬交保、限制出境出海；太子集團旗下顥玥科技的網路博奕客服組長郭鎮誠50萬元交保、客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺，各30萬元交保。

調查局追查太子集團洗錢案，今首度提台灣太子公司負責人訊天旭國際人王昱棠（中），王男剃光頭、穿藍白拖現身北檢。記者張宏業／攝影
調查局追查太子集團洗錢案，今首度提台灣太子公司負責人訊天旭國際人王昱棠（中），王男剃光頭、穿藍白拖現身北檢。記者張宏業／攝影
台北地檢署偵辦太子集洗錢案，聲押禁見尼爾公司總經理林揚茂獲准。記者余承翰／攝影
台北地檢署偵辦太子集洗錢案，聲押禁見尼爾公司總經理林揚茂獲准。記者余承翰／攝影
調查局追查太子集團洗錢案，今首度提訊天旭國際人資長辜淑雯（左），清楚容貌曝光。記者張宏業／攝影
調查局追查太子集團洗錢案，今首度提訊天旭國際人資長辜淑雯（左），清楚容貌曝光。記者張宏業／攝影

