別誤點連結！普發現金假網站再現 財政部揭「5偽冒網址」防詐騙

普發現金上路逾2週，財政部今天示警，本週又發現5個偽冒普發現金官網的網站。聯合報系資料照／記者高彬原攝影

普發現金上路逾2週，財政部今天示警，本週又發現5個偽冒普發現金官網的網站，19日已依法責令停止解析或限制接取，啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

財政部今天透過新聞稿表示，18日、19日分別透過即時監控機制發現5個偽冒「全民+1政府相挺」普發現金網址或LOGO的網站，包括10000gov.vip、10.000gov.tw、154-219-97-183.cprapid.com、jdgj.site、subsidy1.carrd.co等，已依詐欺犯罪危害防制條例，要求網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施。

財政部提醒，普發現金官方網站的網址為https://10000.gov.tw，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字。

財政部說明，為慎防釣魚網站詐騙手法，已與數發部及財金公司組成跨機關防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似的偽冒網址或LOGO，若發現偽冒網站情事，皆立即啟動必要防護措施，防止民眾受騙，保障民眾權益，面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底，絕不寬貸。

此外，財政部表示，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。