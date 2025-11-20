快訊

中央社／ 台北20日電

<a href='/search/tagging/2/普發現金' rel='普發現金' data-rel='/2/208775' class='tag'><strong>普發現金</strong></a>上路逾2週，<a href='/search/tagging/2/財政部' rel='財政部' data-rel='/2/139938' class='tag'><strong>財政部</strong></a>今天示警，本週又發現5個偽冒普發現金官網的網站。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
普發現金上路逾2週，財政部今天示警，本週又發現5個偽冒普發現金官網的網站，19日已依法責令停止解析或限制接取，啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

財政部今天透過新聞稿表示，18日、19日分別透過即時監控機制發現5個偽冒「全民+1政府相挺」普發現金網址或LOGO的網站，包括10000gov.vip、10.000gov.tw、154-219-97-183.cprapid.com、jdgj.site、subsidy1.carrd.co等，已依詐欺犯罪危害防制條例，要求網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施。

財政部提醒，普發現金官方網站的網址為https://10000.gov.tw，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字。

財政部說明，為慎防釣魚網站詐騙手法，已與數發部及財金公司組成跨機關防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似的偽冒網址或LOGO，若發現偽冒網站情事，皆立即啟動必要防護措施，防止民眾受騙，保障民眾權益，面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底，絕不寬貸。

此外，財政部表示，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。

財政部 普發現金 普發一萬 詐騙
相關新聞

別誤點連結！普發現金假網站再現 財政部揭「5偽冒網址」防詐騙

普發現金上路逾2週，財政部今天示警，本週又發現5個偽冒普發現金官網的網站，19日已依法責令停止解析或限制接取，啟動該網址...

詐欺集團詐騙63人 小組長、組員及車手一網打盡下場曝

王姓及邱姓男子3年前加入詐欺集團，招募人頭帳戶，為避免人頭帳戶提供者侵吞贓款或掛失風險，遭拘禁限制行動，詐騙被害民眾計6...

翁章梁賣藕粉？縣長遭AI變造影片冒用 縣府報警要求臉書下架

AI生成影片技術成熟，許多名人被冒用頭像及聲音，嘉義縣長翁章梁也受害，近日網路流傳1段蓮藕粉推銷影片，冒用翁章梁頭像，並...

影／境外機房訊號偽台灣市話...台中詐團發話40萬通騙3億 19人落網

台中市李姓話務系統商為首的詐團集團，涉從去年中開始，透過鄧男投放廣告，引誘民眾辦人頭門號，再由二類電信業者提供線路，讓境...

假投資房產詐騙...調查局搜索約談5人 「張代書」涉詐交保

調查局航基站接獲檢舉，指有民眾落入投資詐騙陷阱，等錢被榨乾後，對方還假意好意介紹「代書」，拿房產找配合的金主抵押借款，到...

太子集團來9年、調查局知情6年 立委批打詐國家隊何用

針對柬埔寨太子集團跨國詐欺洗錢案，多名立委昨在立法院批評，台灣在美國起訴主嫌陳志後才分案查辦，影響政府打擊詐欺形象，太子...

