詐欺集團詐騙63人 小組長、組員及車手一網打盡下場曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

王姓及邱姓男子3年前加入詐欺集團，招募人頭帳戶，為避免人頭帳戶提供者侵吞贓款或掛失風險，遭拘禁限制行動，詐騙被害民眾計63人，其中陳姓車手得手11次而被訴，台南地院今宣判，王、邱應執行4年2月、3年10月，陳11罪分處1年4月至1年6月不等徒刑。詐團主嫌許姓男子等人另案審理中。

檢警調查，邱、王分別於2022年間加入詐欺集團，王擔任小組長，負責管理其組員，招募取得人頭帳戶，且負責操作人頭帳戶網路銀行，進行網銀測試及詐欺款項轉帳、看管人頭帳戶提供者等工作，另邱為組員，招募取得人頭帳戶，且負責看管人頭帳戶提供者，並負責向車手收取詐騙款項收水等工作。

邱、王由集團成員取得並測試人頭帳戶，且為避免人頭帳戶提供者康姓男子等5人有侵吞贓款或辦理掛失風險，均遭其私行拘禁、看管，剝奪行動自由。

又邱、王與集團成員，由成員詐騙被害民眾計63人，致他們陷於錯誤而匯款至第一層帳戶，集團成員隨即轉匯至第二、三層帳戶後，再由車手即依指示分別提領款項並交付予上游，製造金流斷點，藉以掩飾詐欺犯罪所得款項來源、去向，隱匿犯罪所得。

此外，陳加入詐欺集團，除提供其所有帳戶並擔任車手工作外，又介紹其他人加入詐欺集團提供帳戶，被害民眾計11人，由陳或其介紹車手依指示分別提領款項，由他再交付予上手。

台南地院指出，邱、王均坦承犯行，邱繳回犯罪所得15萬元，另陳坦承犯行且已與1名告訴人達成調解，且已依約給付1萬5千元。經審理後，認事證明確，依法量處其刑。

台南地院表示，邱男共同犯剝奪他人行動自由罪共5罪，各處有期徒刑8月(2次)、7月(3次)；三人以上共同詐欺取財罪共63罪，各處1年6月(1次)、1年5月(62次)，共計68罪應執行有期徒刑3年10月。

王男共同犯剝奪他人行動自由罪共5罪，各處有期徒刑8月(1次)、7月(4次)；三人以上共同詐欺取財罪，共62罪，各處有期徒刑1年8月(62次)，共計67罪應執行有期徒刑4年2月，未扣案犯罪所得6萬元沒收。

至於陳男三人以上共同詐欺取財罪，共11罪，各處有期徒刑1年6月(1次)、1年5月(1次)、1年4月(9次)。未訂執行期。

台南地院今宣判，詐團小組長王男、組員邱男應執行4年2月、3年10月，車手陳男11罪分處1年4月至1年6月不等徒刑。同案詐團主嫌許姓男子等人另案審理中。圖／本報資料照
台南地院今宣判，詐團小組長王男、組員邱男應執行4年2月、3年10月，車手陳男11罪分處1年4月至1年6月不等徒刑。同案詐團主嫌許姓男子等人另案審理中。圖／本報資料照

帳戶 詐欺 車手
