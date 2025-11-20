翁章梁賣藕粉？縣長遭AI變造影片冒用 縣府報警要求臉書下架

AI生成影片技術成熟，許多名人被冒用頭像及聲音，嘉義縣長翁章梁也受害，近日網路流傳1段蓮藕粉推銷影片，冒用翁章梁頭像，並搭配他的聲音介紹「全台唯一縣長推薦，下單貨到付款」。嘉義縣政府向警方報案，目前已受理案件，並通報臉書下架影片。

翁章梁說，網路上流傳一段影片，模仿他的頭像和聲音販賣農產品，若在社群平台或Line看到轉傳影片，要注意這是詐騙行為，目前已向臉書檢舉，並向警方報案；他推薦農產品都會在粉絲團裡面，請民眾參考粉絲團影片，有在粉絲團出現過的農產品，才是由他推薦的。