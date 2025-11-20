快訊

確定輝達設台北子公司！與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

聽新聞
0:00 / 0:00

翁章梁賣藕粉？縣長遭AI變造影片冒用 縣府報警要求臉書下架

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

AI生成影片技術成熟，許多名人被冒用頭像及聲音，嘉義縣長翁章梁也受害，近日網路流傳1段蓮藕粉推銷影片，冒用翁章梁頭像，並搭配他的聲音介紹「全台唯一縣長推薦，下單貨到付款」。嘉義縣政府向警方報案，目前已受理案件，並通報臉書下架影片。

翁章梁說，網路上流傳一段影片，模仿他的頭像和聲音販賣農產品，若在社群平台或Line看到轉傳影片，要注意這是詐騙行為，目前已向臉書檢舉，並向警方報案；他推薦農產品都會在粉絲團裡面，請民眾參考粉絲團影片，有在粉絲團出現過的農產品，才是由他推薦的。

警方表示，接獲縣政府通報，網路上出現冒用縣長頭像及聲音的影片，依法受理案件，並向臉書通報下架影片，提醒民眾特別留意詐騙手法，近期出現AI變造生成影片，假冒政府機關或名人名義投放廣告，販售來路不明商品，應謹慎查證，切勿上當受騙。

嘉義縣長翁章梁遭AI變造影片冒用，縣府報警並要求臉書下架。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣長翁章梁遭AI變造影片冒用，縣府報警並要求臉書下架。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣長翁章梁遭AI變造影片冒用，縣府報警並要求臉書下架。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣長翁章梁遭AI變造影片冒用，縣府報警並要求臉書下架。記者黃于凡／翻攝

影片 農產品 網路
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

《大濛》嘉義首映滿場 翁章梁：陳玉勳用電影讓世界看見嘉義

嘉義優鮮水產電商平台開幕 翁章梁直播推優惠

視察朴子防汛整備…翁章梁：颱風鳳凰直朝中南部而來 不能掉以輕心

咖啡裡藏炸醬麵 翁章梁驚喜番路「私宅咖啡」創意翻轉眷村味

相關新聞

別誤點連結！普發現金假網站再現 財政部揭「5偽冒網址」防詐騙

普發現金上路逾2週，財政部今天示警，本週又發現5個偽冒普發現金官網的網站，19日已依法責令停止解析或限制接取，啟動該網址...

詐欺集團詐騙63人 小組長、組員及車手一網打盡下場曝

王姓及邱姓男子3年前加入詐欺集團，招募人頭帳戶，為避免人頭帳戶提供者侵吞贓款或掛失風險，遭拘禁限制行動，詐騙被害民眾計6...

翁章梁賣藕粉？縣長遭AI變造影片冒用 縣府報警要求臉書下架

AI生成影片技術成熟，許多名人被冒用頭像及聲音，嘉義縣長翁章梁也受害，近日網路流傳1段蓮藕粉推銷影片，冒用翁章梁頭像，並...

影／境外機房訊號偽台灣市話...台中詐團發話40萬通騙3億 19人落網

台中市李姓話務系統商為首的詐團集團，涉從去年中開始，透過鄧男投放廣告，引誘民眾辦人頭門號，再由二類電信業者提供線路，讓境...

假投資房產詐騙...調查局搜索約談5人 「張代書」涉詐交保

調查局航基站接獲檢舉，指有民眾落入投資詐騙陷阱，等錢被榨乾後，對方還假意好意介紹「代書」，拿房產找配合的金主抵押借款，到...

太子集團來9年、調查局知情6年 立委批打詐國家隊何用

針對柬埔寨太子集團跨國詐欺洗錢案，多名立委昨在立法院批評，台灣在美國起訴主嫌陳志後才分案查辦，影響政府打擊詐欺形象，太子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。