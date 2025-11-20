影／境外機房訊號偽台灣市話...台中詐團發話40萬通騙3億 19人落網

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓話務系統商為首的詐團集團，涉從去年中開始，透過鄧男投放廣告，引誘民眾辦人頭門號，再由二類電信業者提供線路，讓境外詐騙機房訊號落地，截至今年11月遭檢警查獲為止，已發話40萬通、詐騙300人，不法獲利逾3億元，李男等2人遭檢方依詐欺等罪嫌聲押獲准，其餘涉案人獲交保。

台中市刑大科偵隊在今年7月間發現，李姓話務系統商（29歲）疑涉中繼機房詐欺案，全案報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮後，與台北市刑大七隊、中山警分局、台中市太平警分局、少年隊合辦。

檢警調查，李姓男子等人，委由鄧姓廣告商（35歲）以每門5000元至1萬元的價格，投放網路廣告，招攬民眾申辦市話、網路及安裝IPPBX設備，再由二類電信的工程師提供線路，李再使用VOS 3000建構地下話務系統服務，提供境外詐騙機房將訊號落地，偽裝成本國市話來電詐騙民眾。

檢警清查，李男等人使用的人頭市話有73門，近4個月發話量為40萬通，有300名被害人，財損金額超過3億元，用來詐騙民眾的手法多以假檢警、假投資、「猜猜我是誰」為主。

檢警在從今年8月至11月分四波收網，陸續帶回李男等涉案19人，查扣IPPBX設備50台、現金40萬元、轎車、1萬顆USDT、電腦、手機等贓證物，李男、鄧男遭檢方聲請羈押禁見獲准，其餘涉案人獲5萬元至10萬元交保、限制住居。

台中市刑大統計，今年10月受理詐欺案件1961件、財損8億餘元，與去年同期比較，件數下降24.6%、財損金額下降37.7%，與9月比較，受理件數下降3.5%，財損下降10.6%。

另統計今年1月至10月，警方已破獲詐欺集團587件、4742人，查扣不法利得9億餘元；警銀聯阻攔阻民眾遭詐1519件，攔阻金額近12億元，各項數據均較去年同期成長顯著。

台中檢警查獲李姓男子（左）為首的詐騙機房，帶回19名涉案人，李等2人遭羈押禁見。記者陳宏睿／翻攝
台中檢警查獲李姓男子為首的詐騙機房，帶回19名涉案人，查扣涉案電腦、IPPBX設備、手機等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
台中檢警查獲李姓男子為首的詐騙機房，帶回19名涉案人，查扣涉案電腦、IPPBX設備、手機等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
台中檢警查獲李姓男子為首的詐騙機房，帶回19名涉案人，查扣涉案電腦、IPPBX設備、手機等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
台中檢警查獲李姓男子為首的詐騙機房，帶回19名涉案人，李等2人遭羈押禁見。記者陳宏睿／翻攝
詐騙 台中市 詐欺
相關新聞

