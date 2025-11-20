假投資房產詐騙...調查局搜索約談5人 「張代書」涉詐交保

調查局航基站接獲檢舉，指有民眾落入投資詐騙陷阱，等錢被榨乾後，對方還假意好意介紹「代書」，拿房產找配合的金主抵押借款，到頭來才發是騙局，損失近千萬元；辦案人員昨天搜索3處地點，約談仲介張淑瑜共5人到案，台北地檢署漏夜複訊後，凌晨依詐欺罪嫌命張女30萬元交保，但張女湊不出錢，後來降保10萬元。

同案約談的金主鄭重佑20萬元交保，另2名蕭姓與鄭姓被告個5萬元交保。據了解，張淑瑜否認與詐團認識，更沒有犯意聯絡，強調自己從事不動產借貸多年，都是幫忙有資金需求的人，能在短時間內獲得資金周轉，從中賺取「服務費」，並不是假中人真騙錢。

不過檢調追查發現，張淑瑜在這行小有名氣，雖然沒有地政士資格，但因認識不少金主，常仲介他人抵押不動產借款，因此有「張代書」稱號。張女過去也涉及相同案件遭桃園地檢署偵辦，由於事證掌握明確，被檢方聲押獲准，沒想到案件尚未偵結，又遭到調查局搜索約談。

航基站獲報，有民眾誤信詐團投資獲利話術，待陸續支付投資款後，依然沒有拿到紅利金，這時詐團要被害人繳交保證金才能出款，心急如焚的被害人想趕緊取款，因而被誘導找上張淑瑜，透過張淑瑜介紹金主鄭重佑，拿不動產抵押借款給詐團。

鄭重佑到案時供稱，他根本不認識詐團，也不知道被害人發生什麼事，自己就只是金主，想單純賺點利息，沒想到檢調會上門。