太子空殼公司買豪宅洗錢 立委批經濟部失職

台北地檢署偵辦太子集團案，查出集團資金涉購入豪宅「和平大苑」；高檢署擔心相關犯罪恐涉及國安，召開跨部會會議研擬對策。圖／調查局提供

檢方偵辦太子集團詐欺洗錢案，查扣太子被控用以洗錢的和平大苑十一戶豪宅，國民黨立委王鴻薇昨質詢指經濟部失職，讓空殼公司來台買豪宅洗錢；法務部長鄭銘謙表示，將回饋意見供權責機關補漏。

法務部、經濟部等機關昨在立法院進行太子集團涉詐案專題報告。王鴻薇表示，太子在台以八家空殼公司持有十一戶豪宅、廿九輛豪車，外資來台成立公司需透過經濟部審核，外資買房也有法規限制，經濟部商業發展署失職，對空殼公司大量交易買豪宅渾然不知。

商發署副署長陳秘順說，設立公司的資金須透過會計查核，公司在設立過程會開立籌備帳戶，設立完成再轉為公司帳戶；公司設立後如六個月沒有正常營業，經濟部可命令解散，不過，空殼公司與沒有正常營運的公司，兩者概念不同。