太子集團第2波搜索 再3人聲押

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，前天拘提尼爾創新公司負責人林揚茂，昨聲押禁見。記者余承翰／攝影
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，前天拘提尼爾創新公司負責人林揚茂，昨聲押禁見。記者余承翰／攝影

台北地檢署偵辦太子集團案，前天第二波搜索拘提太子旗下幹部、財務、資訊主管共八人，清查太子用境外公司在台設ＯＢＵ帳戶（國際金融業務分行），將贓款匯入天旭國際科技與尼爾創新國際公司洗錢，昨以尼爾總經理林揚茂、財務主管鄭巧枚及天旭財務主管陳麗珊涉組織、洗錢等罪，有串滅證之虞，聲押禁見。

檢方命天旭設備主管郭正仁五十萬交保、限制出境出海；顥玥數位科技公司客服組長郭鎮誠五十萬交保，客服林莉庭、蔣佳衡、吳品樺各卅萬元交保。

檢方調查，太子透過十餘間境外公司在台設ＯＢＵ帳戶，將詐騙贓款以假交易匯入天旭與尼爾；美英兩國制裁後，林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊等台籍幹部仍持續聽從新加坡籍主管陳秀玲指示，用空殼公司移轉資金。

據了解，ＯＢＵ帳戶免稅、資金進出自由及不受外匯管制，太子看準台灣央行只有總額管制，個別公司帳戶匯款不會留下紀錄，將贓款匯來台，林揚茂、陳麗珊等人負責簽立假合約作帳、虛開發票，營造公司之間交易假象；太子在台成員依高層指示，用贓款買和平大苑豪宅、豪車及繳交豪宅房貸。

北檢前天指揮調查局與刑事局第二波搜拘，相關人承認幫太子管理境外公司十餘個ＯＢＵ帳戶；第一波聲押台灣太子公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩獲准，當時林揚茂以一百萬交保。

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，前天拘提尼爾創新公司財務主管鄭巧枚，昨聲押禁見。記者余承翰／攝影
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，前天拘提尼爾創新公司財務主管鄭巧枚，昨聲押禁見。記者余承翰／攝影

