太子集團來9年、調查局知情6年 立委批打詐國家隊何用

針對太子集團涉詐案，立法院司法法制委員會19日邀請法務部長鄭銘謙（圖）就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告並備質詢，對於立委表示台灣的詐騙案是第一名，鄭銘謙立即反駁「沒有喔，不能這樣講喔！」。記者曾學仁／攝影

針對柬埔寨太子集團跨國詐欺洗錢案，多名立委昨在立法院批評，台灣在美國起訴主嫌陳志後才分案查辦，影響政府打擊詐欺形象，太子來台囂張九年、調查局知情六年，「要打詐國家隊幹嘛？」法務部回應，檢調與國際同步掌握，快速啟動辦案。

立院司法及法制委員會昨邀司法院、法務部、調查局、警政署、數發部、通傳會、經濟部、金管會等，就太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效等進行專題報告。對於立委質疑美方動作前檢調沒動作，法務部長鄭銘謙說，檢調與國際同步掌握，辦案聲押五名被告，就因事前有所掌握才可快速啟動辦案，有多少國人受害，檢方了解中；對於打詐成效，他表示詐欺件數及財損下降是事實。

調查局長陳白立表示，洗錢防制處接獲相關洗錢情資，分享給檢警與國際友邦人士，根據銀行異常通報逐步標訂洗錢資產，辦案與美方同步，前年及今年兩次報檢方指揮偵辦太子案。

民眾黨立委黃國昌說，政府喊「打詐國家隊」很大聲，美國上月八日起訴陳志、十四日宣布制裁名單，檢察官十五日才分案查辦，「要國家隊幹嘛？」案子發動後，綠媒大內宣「調查局很早就掌握」，但調查局二○一九年起掌握可疑交易申報、二○二一年發現有問題，到底做了什麼？

黃國昌說，人民看到美國起訴後才分案、對嫌疑人強制處分，有關太子的賭博網站，檢方查辦起訴工程師，重要的張姓負責人卻跑掉，案子怎麼辦的？

國民黨立委吳宗憲說，案件爆發後政府聲稱六年內對十家金融機構監控，作出五十二次資金異常通報，還製作分析廿六份報告，美方通報前檢察官有無分案偵辦？政府養一大群人打詐，美方辦案如火如荼，我方卻沒人知道；太子是靠博弈起家，依調查局二○二四年年報，洗錢罪前置犯罪可能是賭博，調查局發現一直有大額金錢，卻不見偵辦動作。

吳說，詐騙已被列為民怨第一名，調查局辦罷免連署案給辦案人員核分，為何不對詐欺案也給調查官高分？國民黨立委羅智強說，太子詐騙一五○億美元，在台擁四十五億元資產，已來台囂張九年，調查局已知道六年，檢警調為何不是在美國起訴前偵辦、扣押資產？