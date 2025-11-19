太子集團跨國洗錢案風暴擴大 北檢再聲押禁見3人追境外金流

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，檢方前天指揮調查局與刑事局發動第二波搜索，約談集團旗下幹部、財務、資訊主管共8人到案，調查發現，太子集團利用境外公司在台開設OBU帳戶，將贓款匯入天旭與尼爾公司戶頭，藉此通道洗錢，檢察官認為尼爾總經理林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊涉及組織犯罪，且有串滅證之虞，晚間向法院聲請羈押禁見。

另外，天旭國際設備主管郭正仁50萬交保、限制出境出海；太子集團旗下顥玥科技的網路博奕客服組長郭政50萬元交保、客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺，各以30萬元交保。

太子集團被查扣的豪車高達29輛，且價值不斐，但北檢贓物庫無法停放，只能暫時扣押在「和平大苑」豪宅停車場。檢方前天也提訊天旭人資長辜淑雯、太子集團主席陳志親信在台特助李守禮、以及管理超跑的邱子恩，由北檢變價小組進行詢問，主要是針對車輛變價、代管等問題進行了解。