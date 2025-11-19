台中女應徵創投被要求開戶 警勸阻免淪詐團人頭戶

快訊

中央社／ 台中19日電

台中一名女子見創投公司廣告，應徵後對方要求繳交薪資帳戶存摺與印章；她到銀行臨櫃，行員察覺有異報案。示意圖／AI生成
台中陳姓女子日前在網路看到創投公司廣告，應徵後對方稱加入有底薪且可投資獲利，但要繳交薪資帳戶存摺與印章；她到銀行臨櫃，行員得知求職開戶、察覺有異報案，員警到場確認詐騙手法，成功勸阻開戶念頭。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所17日上午11時，接獲轄內玉山銀行行員報案稱，有一女子欲臨櫃開戶但詢問用途後，疑似遭詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，30多歲的陳女，今年10月初在網路看到一則某創投公司廣告，聲稱加入團隊主打有底薪且可進行各項創投獲利，陳女應徵後，在對方某客服人員指示下，前往住家附近銀行開戶。

行員詢問陳女開戶用途後，得知為「求職開戶」，且日後「薪資」及「獲利」將匯入此帳戶，但陳女未曾到公司面試，還要於申辦帳戶後繳交存摺及印章給業者，認為有異，通報警方到場。

員警研判應為「假求職詐騙」手法，且經查詢無此公司登記，勸導陳女可能遭詐團利用開戶後轉為人頭帳戶，若遭不法使用，將面臨刑事責任風險，成功打消陳女開戶念頭，免淪詐騙共犯。

