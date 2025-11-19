快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

太子集團洗錢案…尼爾公司疑幫繳豪宅房貸 負責人、財務主管拘提到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢賭博，台北地檢署指揮二度搜索，拘提日前100萬元交保的尼爾創新公司負責人林揚茂到案，也拘提尼爾鄭姓財務女主管、天旭公司陳姓財務女主管、天旭郭姓資訊主管等人到案查證，釐清尼爾協助繳交和平大苑11戶豪宅房貸等細節，持續追查太子集團在台不法金流。

今下午林揚茂經拘提至北檢，媒體提問知道自己替詐團工作嗎？有幫太子集團洗錢嗎？負責管理豪宅嗎？林不發一語步入北檢等候應訊。尼爾財務女主管鄭巧枚、天旭公司財務女主管陳麗珊、天旭資訊主管郭正仁也陸續移送複訊。

尼爾公司負責人林揚茂是檢方第一波搜索名單，當時以100萬元交保候傳，專案小組近日分析全案卷證資料追查金流，發現林涉案情節提升，雖尼爾公司未被美方列為制裁名單，但疑在台協助母公司太子集團將境外資金轉匯繳交聯凡等8間空殼公司持有的和平大院豪宅房貸。

北檢檢察官偵辦太子集團洗錢、組織犯罪、賭博等案件，11月18日指揮調查局臺北市調查處及刑事警察局等單位，持搜索票搜索林等8人住居所共8處所，拘提8人到案說明。

檢方昨日訊後諭知，客服組長郭政誠50萬元交保，客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺均30萬元交保。林揚茂等4人夜間停止訊問，今下午陸續移送北檢複訊。

檢方11月4日首度搜索，在台負責網路博弈的核心幹部天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯，及直屬陳志的大陸籍李添的特助、李天司邱子恩等4人羈押禁見獲准，第5名聲押的凃又文負責管理和平大苑豪宅資產，台北地方法院裁定30萬交保。其餘人3萬人至100萬元不等金額交保或限制住居、出境出海。

尼爾公司財務女主管鄭巧枚遭拘提到案。記者余承翰／攝影
尼爾公司財務女主管鄭巧枚遭拘提到案。記者余承翰／攝影
尼爾創新公司負責人林揚茂，日前100萬元交保，專案小組追查林涉案程度提升，今拘提到案釐清案情。記者余承翰／攝影
尼爾創新公司負責人林揚茂，日前100萬元交保，專案小組追查林涉案程度提升，今拘提到案釐清案情。記者余承翰／攝影
天旭公司資訊主管郭正仁經專案小組拘提到案。記者余承翰／攝影
天旭公司資訊主管郭正仁經專案小組拘提到案。記者余承翰／攝影

太子集團 洗錢 賭博
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

太子集團在台洗錢第二波搜索 會計、客服8人到案 陸續移送複訊

1年半還清3000萬房貸！ 陳沂親曝「不消費」理財法

NANA豪宅遭人持刀闖入！母女合力制伏男子後報警 「激烈扭打」 受傷了

太子集團豪宅總管聽命星國「大帳房」暗助脫產 30萬交保恐生變

相關新聞

台灣詐騙案第一名？法務部長：沒有喔 不能這樣講喔！

針對太子集團涉詐案，立法院司法法制委員會上午邀請法務部長鄭銘謙、調查局長等就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及...

年末賺外快 桃園跨年晚會兼職「1晚4500元」？觀旅局：小心有詐

2026桃園跨年晚會將在桃園棒球場與亞矽創基地舉行，各大網路平台近日流傳活動人員招募資訊，開出一晚4500元高價，不少人...

太子集團洗錢案…尼爾公司疑幫繳豪宅房貸 負責人、財務主管拘提到案

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、賭博，台北地檢署指揮二度搜索，拘提日前100萬元交保的尼爾創新公司...

移工帳戶遭詐團鎖定！合法移工占比逾七成 移民署堵破口

在台合法移工已逾85萬人，移民署發現疑因語言隔閡、資訊不足，有不少移工遭詐騙集團利誘，成為領款車手，或販賣電信門號、金融...

婦人遇詐想領出全部存款5警勸阻 她在派出所還想領出錢

台中市潭子區林姓婦人前天在家疑似接到詐騙集團電話，到郵局準備一次領出帳戶內全部存款52萬元，行員通報警方，警帶她回派出所...

影／正妹女網友幫忙代領普發1萬…台中男暈船寄出金融卡 警抓人送辦

台中市張姓男子在今年9月間認識一名外型亮麗的女網友，雙方相談甚歡，張男在月初時被對方哄騙，誆稱可「代領普發一萬元」，張男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。