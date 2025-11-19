太子集團洗錢案…尼爾公司疑幫繳豪宅房貸 負責人、財務主管拘提到案

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、賭博，台北地檢署指揮二度搜索，拘提日前100萬元交保的尼爾創新公司負責人林揚茂到案，也拘提尼爾鄭姓財務女主管、天旭公司陳姓財務女主管、天旭郭姓資訊主管等人到案查證，釐清尼爾協助繳交和平大苑11戶豪宅房貸等細節，持續追查太子集團在台不法金流。

今下午林揚茂經拘提至北檢，媒體提問知道自己替詐團工作嗎？有幫太子集團洗錢嗎？負責管理豪宅嗎？林不發一語步入北檢等候應訊。尼爾財務女主管鄭巧枚、天旭公司財務女主管陳麗珊、天旭資訊主管郭正仁也陸續移送複訊。

尼爾公司負責人林揚茂是檢方第一波搜索名單，當時以100萬元交保候傳，專案小組近日分析全案卷證資料追查金流，發現林涉案情節提升，雖尼爾公司未被美方列為制裁名單，但疑在台協助母公司太子集團將境外資金轉匯繳交聯凡等8間空殼公司持有的和平大院豪宅房貸。

北檢檢察官偵辦太子集團洗錢、組織犯罪、賭博等案件，11月18日指揮調查局臺北市調查處及刑事警察局等單位，持搜索票搜索林等8人住居所共8處所，拘提8人到案說明。

檢方昨日訊後諭知，客服組長郭政誠50萬元交保，客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺均30萬元交保。林揚茂等4人夜間停止訊問，今下午陸續移送北檢複訊。

檢方11月4日首度搜索，在台負責網路博弈的核心幹部天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯，及直屬陳志的大陸籍李添的特助、李天司邱子恩等4人羈押禁見獲准，第5名聲押的凃又文負責管理和平大苑豪宅資產，台北地方法院裁定30萬交保。其餘人3萬人至100萬元不等金額交保或限制住居、出境出海。