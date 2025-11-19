年末賺外快 桃園跨年晚會兼職「1晚4500元」？觀旅局：小心有詐

2026桃園跨年晚會將在桃園棒球場與亞矽創基地舉行，各大網路平台近日流傳活動人員招募資訊，開出一晚4500元高價，不少人躍躍欲試，但桃園市觀光旅遊局否認有此事，強調是假訊息，呼籲民眾不要輕易相信，以免有詐。

桃園以往跨年多半在藝文園區或高鐵桃園站前廣場，今年因高鐵桃園站前廣場已進入開發階段，考量人潮高峰有4、5萬名，交通疏散量能至關重要，所有決定辦在桃園棒球場與亞矽創基地，樂天球團也已保留檔期給市府。

活動進入倒數階段，網路進入流傳兼職人員招募訊息，內容標註工時從12月31日晚上7時到明年元旦凌晨1時，地點在桃園棒球場，工作內容則是協助現場、舞台支援與道具整理，薪水喊出4500元，文末還附Google表單填寫個人資料；工作6小時就有數千元收入，不少人躍躍欲試，但觀旅局提醒「小心有詐」。