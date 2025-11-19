快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

年末賺外快 桃園跨年晚會兼職「1晚4500元」？觀旅局：小心有詐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

2026桃園跨年晚會將在桃園棒球場與亞矽創基地舉行，各大網路平台近日流傳活動人員招募資訊，開出一晚4500元高價，不少人躍躍欲試，但桃園市觀光旅遊局否認有此事，強調是假訊息，呼籲民眾不要輕易相信，以免有詐。

桃園以往跨年多半在藝文園區或高鐵桃園站前廣場，今年因高鐵桃園站前廣場已進入開發階段，考量人潮高峰有4、5萬名，交通疏散量能至關重要，所有決定辦在桃園棒球場與亞矽創基地，樂天球團也已保留檔期給市府。

活動進入倒數階段，網路進入流傳兼職人員招募訊息，內容標註工時從12月31日晚上7時到明年元旦凌晨1時，地點在桃園棒球場，工作內容則是協助現場、舞台支援與道具整理，薪水喊出4500元，文末還附Google表單填寫個人資料；工作6小時就有數千元收入，不少人躍躍欲試，但觀旅局提醒「小心有詐」。

觀旅局表示，網路流傳為假訊息，類似詐騙情況已在珍珠海岸音樂節、桃園萬聖城活動發生過，請民眾不要輕易相信，更不要輕易交付個人資料。即便市府真有人力需求，也不會透過網路表單方式招募。

2026桃園跨年晚會確定在桃園棒球場與亞矽創基地舉辦（示意圖）。本報資料照片
2026桃園跨年晚會確定在桃園棒球場與亞矽創基地舉辦（示意圖）。本報資料照片

桃園 網路 棒球場 跨年晚會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

普發現金威力大！桃園「百倍奉還」上線一周 登錄金額近億元

王世堅：何志偉是個善良的孩子 桃園就讓他上吧

入冬氣溫降電器氣頻繁用 桃園大溪消防助長照做好防災

快儲水！桃園大園蘆竹這天停水11小時 3千戶受影響

相關新聞

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

交通部預計明年首季修法，開放雙層巴士上國道。桃園市長張善政今在市政會議表示，雙層巴士對紓解桃園通勤有重大意義，市府將規畫...

207棵細葉欖仁全剃光頭民眾批評粗暴難看 苗栗市公所：見仁見智

苗栗市「停一」停車場四周207棵細葉欖仁最近剃光頭修剪，部分民眾投訴粗暴難看，公所強調見仁見智，選擇冬天樹木生長較慢一次...

竹市府6.2億購入世紀鑫城辦公空間 議員質疑成本過高

新竹市政府局處分散各地，民眾洽公舟車勞頓，市府近期以6.2億經費在東區世紀鑫城購置新的工務處辦公空間，引來市議員吳旭豐質...

普發現金威力大！桃園「百倍奉還」上線一周 登錄金額近億元

響應全民普發1萬，桃市府推出「桃園百倍奉還」活動，只要在桃園市登記店家消費100元以上，並至活動網站登錄發票，就有機會抽...

桃園定時定點收運垃圾難推廣 10行政區掛零

環境部自2021年推定時定點收垃圾，補助各地政府試辦。桃園收運點今年2月不足50處，現在已經增加到77處，但民代發現站點...

入冬氣溫降電器氣頻繁用 桃園大溪消防助長照做好防災

入冬保暖電品使用頻繁，桃園市消防局第四大隊大溪分隊除了加強安檢長照中心，也協助業者做好自衛消任務編組與演練，確保危急時能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。