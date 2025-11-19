移工帳戶遭詐團鎖定！合法移工占比逾七成 移民署堵破口

在台合法移工已逾85萬人，移民署發現疑因語言隔閡、資訊不足，有不少移工遭詐騙集團利誘，成為領款車手，或販賣電信門號、金融帳戶淪為詐團工具，有鑒於外來人口逐年攀升，移民署今指出，已與勞動部等相關部會強化合作，除以多語管道宣導識詐觀念，也完成跨機關系統介接，即時將外來人口資料提供主管機關，提升稽查與監管效率。

我國今年正式邁入超高齡社會，意即65歲以上人口占總人口的20%，勞動力缺口擴大，引進移工人數持續走高。勞動部統計，今年9月底在台移工已達85萬8939人，警政署資料也顯示，近三年查獲外來人口販賣金融帳戶供詐騙集團使用的案件中，「合法移工」占比逾七成，「失聯移工」與「僑外生」則都不到兩成。

移民署表示，已落實跨部會合作機制，與勞動部、教育部等單位密切配合，針對移工及僑外生強化宣導識詐及相關違法罰則，此外，跨系統資料建置已完成，透過系統介接與雲端查詢方式，即時將移工行蹤不明等資訊提供給國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會，用於監控高風險電信門號與金融帳戶。

移民署統計，截至114年10月底，已向相關機關提供超過1055萬筆外來人口資料，未來將持續與各部會協力打擊詐欺犯罪，保護國人財產安全。

據了解，該跨系統資料包括來台移工居留狀況、受僱於誰，以及移工行房不明資料（是否通報失聯）、入出境資料等。