台灣詐騙案第一名？法務部長：沒有喔 不能這樣講喔！

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導

針對太子集團涉詐案，立法院司法法制委員會上午邀請法務部鄭銘謙、調查局長等就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告並備質詢，立委質詢時表示台灣的詐騙案是第一名，法務部長鄭銘謙立即反駁「沒有喔，不能這樣講喔！委員你有數據嗎？你有數據說我們詐騙案是第一名嗎？」

鄭銘謙表示台灣方面需與國際合作，檢警調各單位已持續努力改善偵辦效率。並強調我們的案件查獲量與財損量已呈下降趨勢，但仍有努力空間。國內詐騙案沒有顯著降低，有立委認為可研究新加坡鞭刑入法來預防犯罪，對此法務部分析評估後認為除了社會高度分歧、人權公約可能抵觸，甚至可能違反憲法保障，表示現階段並無引入鞭刑的可行性。

針對太子集團涉詐案，立法院司法法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙（圖）就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告並備質詢，對於立委表示台灣的詐騙案是第一名，鄭銘謙立即反駁「沒有喔，不能這樣講喔！」。記者曾學仁／攝影
針對太子集團涉詐案，立法院司法法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙（圖）就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告並備質詢，對於立委表示台灣的詐騙案是第一名，鄭銘謙立即反駁「沒有喔，不能這樣講喔！」。記者曾學仁／攝影

