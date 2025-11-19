婦人遇詐想領出全部存款5警勸阻 她在派出所還想領出錢

台中市潭子區林姓婦人前天在家疑似接到詐騙集團電話，到郵局準備一次領出帳戶內全部存款52萬元，行員通報警方，警帶她回派出所5名員警輪流勸說，家人也到場勸阻，婦人在派出所還想領錢，雖然她最後沒到郵局領錢，警方仍叮嚀家人，要注意她最近行為，以免又接到詐騙電話被騙。

中市大雅警分局潭北派出所巡佐曾發文、警員劉尚倫本月17日上午11時執行普發現金巡邏專案時，接獲郵局通報，一名婦人臨櫃堅持全數提領52萬元。行員詢問用途時，76歲婦人先說要借給弟弟買房子，後來改稱是要借給父親，說詞前後矛盾，行員覺得可疑。

警方到場後發現，婦人只能清楚說出自己的名字與生肖，對提款原因支吾其詞、反覆不定，員警立即查詢身分並電話聯絡其弟確認，她弟弟表示根本沒有跟姊姊借錢，也沒有買房子，警方懷疑婦人遭詐騙集團以不明藉口誘騙提領大額現金，並已約好面交地點。

勸阻過程中，婦人始終不願多談，無法得知詐騙集團以何種理由詐騙，員警耐心安撫、反覆勸說，曾姓巡佐更以台語提醒「52萬元錢難存」，希望她提高警覺。警方最後聯繫其女兒到派出所內協助，一起勸阻保住婦人52萬元積蓄，員警提醒她女兒要注意家中陌生來電、提高警覺關心母親後續動向。