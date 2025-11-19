聽新聞
影／正妹女網友幫忙代領普發1萬…台中男暈船寄出金融卡 警抓人送辦
台中市張姓男子在今年9月間認識一名外型亮麗的女網友，雙方相談甚歡，張男在月初時被對方哄騙，誆稱可「代領普發一萬元」，張男誤中美人記，寄出郵局提款卡與密碼，隨即帳戶被匯入9萬元後，遭人盜領，警方查出是上月底入境的馬來西亞籍王姓男子涉案，10日抓人後，遭檢方聲押獲准。
第五警分局在本月初接獲年約60歲張姓男子通報，今年9月間在臉書認識一名女網友，雙方在LINE通訊軟體交談甚歡，月初時對方稱可代領「普發一萬元」，他不疑有他寄出金融卡與密碼，才知被對方用來詐騙民眾。
警方調查，張男在本月4日寄出卡片後，隨即被詐騙集團用來騙人，匯入9萬元，隨即遭另名車手在桃園市被領走。
警方根據監視影像、叫車紀錄後，確認是在今年10月底才搭機入境的馬來西亞籍王姓男子（45歲），10日鎖定王男行蹤後，將他查緝到案，依詐欺取財罪，移送檢方偵辦，檢方以有共犯在逃，有逃亡串滅證之虞，向法院聲押獲准。
五分局提醒，詐騙集團近來以假交友包裝，先取得被害人信任，再以「代領普發現金」、「協助申請補助金」等話術誘使民眾交付提款卡及密碼，使帳戶淪為人頭戶，民眾不僅財物遭詐，也可能觸犯刑責。
五分局強調，政府普發現金不會請民眾寄送提款卡及密碼，牢記不點擊可疑連結、不填寫個資帳號、不匯款任何費用、不轉傳陌生訊息；民眾領取普發現金請提高警覺，不要讓一萬元變成詐騙集團的獲利，如遇到疑似詐騙，請立即撥打165 反詐騙專線查詢。
