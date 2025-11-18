太子集團洗錢震驚國際…高檢署舉辦打詐因應策略研討會 聚焦網路詐欺
柬埔寨太子集團跨國洗錢震驚國際，因應數位犯罪與跨境詐欺手法日益複雜，台灣高檢署18日與國際執法單位、金融科技業界合作，舉辦「2025數位科技洪流下打擊詐欺之因應與策略」研討會，邀集美國、德國、日本、新加坡、泰國、柬埔寨等多國檢察、司法與警政機關專家學者與會，探討「虛擬資產與網路詐騙」、「國際合作」、「跨機關合作」及「人工智慧與刑事司法」等議題。
首日議程以「虛擬資產與網路詐騙」及「國際合作」為主軸，美國猶他州副檢察長Stewart M.Young、德國巴伐利亞邦檢察官Lisa Dauphin及Tether泰達營運有限公司法遵長Leonardo Real等講者，分別從執法、司法與產業角度分享加密貨幣追蹤、法庭舉證及公私協作的實務經驗。
下午場由台美雙方檢察官與美國國土安全調查署（HSI）、聯邦調查局（FBI）專家共同剖析跨境洗錢與科技詐欺偵辦案例，特別的是，柬埔寨緝毒局官員也來台分享區域合作實務。包括行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗均到場。
19日議程聚焦「跨機關合作」與「人工智慧」，新加坡總檢察署、日本東京地方法院及泰國皇家警察等講者，分享打擊跨境詐欺及資產返還的制度與經驗；國內則由台高檢檢察官卓俊忠介紹台灣跨機關及公私協力的防詐策略。下午場討論AI在檢察與偵查工作的應用，從AI驅動的調查實例、銀行防詐策略到數位犯罪生態的趨勢分析，並由台大法律學系黃種甲助理教授探討「人工智慧與刑事司法」的倫理與法制課題。
林明昕表示，詐欺犯罪已演變為高度組織化、數位化及跨境運作的智慧犯罪模式，利用數位支付、加密貨幣、深偽技術與人工智慧等數位科技，使得手段日益複雜。他強調，本論壇聚焦於虛擬資產、國際合作、跨機關協作與人工智慧等打詐關鍵議題，呼應「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」的五大核心策略—結合跨部會協力與公私合作等機制。
林明昕指出，希望透過本次國際論壇，能夠攜手共同分享在虛擬資產、國際合作與跨機關、公私協力及人工智慧應用等面向的寶貴經驗，以提升台灣打詐策略及效能，期望透過跨境合作攜手升級為「打詐國際隊」。
鄭銘謙指出，「五打七安」為政府施政重點，「打擊詐欺」為重中之重，而懲詐2.0「運用AI查緝、深化國際合作、強化跨機關合作、公私協力」打擊詐欺，以及「落實罪贓返還，查扣、變價、沒收犯罪不法所得」，以填補被害人所受損害，是法務部現階段打詐核心工作。
