快訊

Cloudflare釀全球大當機！看完「10次跳針公告」2小時還沒修好都怒了

太子集團洗錢震驚國際…高檢署舉辦打詐因應策略研討會 聚焦網路詐欺

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

柬埔寨太子集團跨國洗錢震驚國際，因應數位犯罪與跨境詐欺手法日益複雜，台灣高檢署18日與國際執法單位、金融科技業界合作，舉辦「2025數位科技洪流下打擊詐欺之因應與策略」研討會，邀集美國、德國、日本、新加坡、泰國、柬埔寨等多國檢察、司法與警政機關專家學者與會，探討「虛擬資產與網路詐騙」、「國際合作」、「跨機關合作」及「人工智慧與刑事司法」等議題。

首日議程以「虛擬資產與網路詐騙」及「國際合作」為主軸，美國猶他州副檢察長Stewart M.Young、德國巴伐利亞邦檢察官Lisa Dauphin及Tether泰達營運有限公司法遵長Leonardo Real等講者，分別從執法、司法與產業角度分享加密貨幣追蹤、法庭舉證及公私協作的實務經驗。

下午場由台美雙方檢察官與美國國土安全調查署（HSI）、聯邦調查局（FBI）專家共同剖析跨境洗錢與科技詐欺偵辦案例，特別的是，柬埔寨緝毒局官員也來台分享區域合作實務。包括行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗均到場。

19日議程聚焦「跨機關合作」與「人工智慧」，新加坡總檢察署、日本東京地方法院及泰國皇家警察等講者，分享打擊跨境詐欺及資產返還的制度與經驗；國內則由台高檢檢察官卓俊忠介紹台灣跨機關及公私協力的防詐策略。下午場討論AI在檢察與偵查工作的應用，從AI驅動的調查實例、銀行防詐策略到數位犯罪生態的趨勢分析，並由台大法律學系黃種甲助理教授探討「人工智慧與刑事司法」的倫理與法制課題。

林明昕表示，詐欺犯罪已演變為高度組織化、數位化及跨境運作的智慧犯罪模式，利用數位支付、加密貨幣、深偽技術與人工智慧等數位科技，使得手段日益複雜。他強調，本論壇聚焦於虛擬資產、國際合作、跨機關協作與人工智慧等打詐關鍵議題，呼應「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」的五大核心策略—結合跨部會協力與公私合作等機制。

林明昕指出，希望透過本次國際論壇，能夠攜手共同分享在虛擬資產、國際合作與跨機關、公私協力及人工智慧應用等面向的寶貴經驗，以提升台灣打詐策略及效能，期望透過跨境合作攜手升級為「打詐國際隊」。

鄭銘謙指出，「五打七安」為政府施政重點，「打擊詐欺」為重中之重，而懲詐2.0「運用AI查緝、深化國際合作、強化跨機關合作、公私協力」打擊詐欺，以及「落實罪贓返還，查扣、變價、沒收犯罪不法所得」，以填補被害人所受損害，是法務部現階段打詐核心工作。

台灣高檢署舉辦「數位科技洪流下打擊詐欺之因應與策略」研討會，與邀請美、德、日、泰與柬埔寨等國際執法單位與會。圖／高檢署提供
台灣高檢署舉辦「數位科技洪流下打擊詐欺之因應與策略」研討會，與邀請美、德、日、泰與柬埔寨等國際執法單位與會。圖／高檢署提供

詐欺 公司法 資產
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中油三接案頻被檢舉涉弊 中油董座：一個月內完成調查

三接工程遭指浮報預算 中油：行政調查12月中完成

顏正國「遺作」台中展出 鋼鐵爸親曝他病中提筆...歷時2月才寫完

法務部長鄭銘謙出席AI與毒品研討會 學者籲設國家委員會、定藥癮專法

相關新聞

太子集團洗錢震驚國際…高檢署舉辦打詐因應策略研討會 聚焦網路詐欺

柬埔寨太子集團跨國洗錢震驚國際，因應數位犯罪與跨境詐欺手法日益複雜，台灣高檢署18日與國際執法單位、金融科技業界合作，舉...

投資詐騙今年1至9月陳情案439件 金管會：略為和緩但難以根除

金管會今（18）日公布最新統計，今年（114年）1至9月民眾陳情投資詐騙案件共439件，雖較去年略為和緩，但整體仍處高檔...

普發一萬有人冒領？ Whoscall示警：小心+881詐騙電話

普發現金一萬元最近是全民關心重點，但也成為詐騙集團鎖定的新目標，Gogolook旗下數位防詐App Whoscall觀察...

開發資本旗下子公司員工勾結詐團犯案 主動察覺異常阻止損失

凱基集團中華開發資本旗下子公司近日發現一名具資訊與財金背景的員工，涉嫌勾結詐騙集團，利用職務之便竊取同事電腦開機密碼及帳...

警銀郵三方聯手！馬祖普發現金進入「最高防護模式」

114年普發現金啟動，各地民眾陸續前往金融機構與ATM領取現金。為防範詐騙集團趁勢混入，連江縣警察局即日起全面加強周邊巡...

楊梅警前進地方活動 把握機會教民眾守護荷包

為提升民眾交通安全意識並強化反詐騙觀念，桃園市楊梅警分局於周末假日參與多項地方活動，包括11月15日「敏盛醫院50周年慶公益淨灘活動」、「仙草嘉年華鄰里說明會」及11月16日「楊梅趴趴走」活動，透過面對面宣導方式，將正確觀念傳遞至社區每一個角落。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。