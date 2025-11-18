太子集團涉詐案 金管會：10家銀行有存款、三家有給授信

柬埔寨太子集團涉在台詐騙與洗錢，震撼金融體系。金管會已清查10家國銀與10家涉案公司及關聯戶有存款往來，其中三家銀行有授信往來。金管會已在16日要求銀行凍結相關帳戶並通報檢警單位。

金管會19日將赴司法委員會做「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效」專題報告。

報告指出，美國聯邦檢察官10月8日已對太子集團創辦人陳志等人提起公訴，內容涉及詐騙、洗錢、人口販運與強迫勞動。制裁名單中包含在台公司及自然人，引發國內高度關注。

據金管會調查，共10家本國銀行與太子集團旗下10家公司及關聯戶有存款往來；最早開戶可追溯至2018年。其中三家銀行甚至與其有授信往來。

各銀行已於10月16日依金管會指示清查帳戶資料，並於同日配合檢警凍結相關帳戶。

部分銀行回報，過去往來期間已針對異常交易提交多次可疑交易申報（STR）。金管會檢查局已實地進駐，調閱授信、開戶審查與交易明細，若查出未妥適之處，將依規定處理並要求改善。

金管會也提及，依行政院「新世代打詐行動綱領2.0」，正從識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐五大方向強化金流攔阻。

阻詐措施包括：境內外疑涉詐帳戶預警機制、約定轉入帳號灰名單平台、疑似被害人資料警示、網銀與ATM顯示戶名比對、主動蒐報詐騙投資廣告（已累計下架逾10.6萬件）。

金管會指出，警示帳戶9月底已出現負成長，金融機構臨櫃關懷，從2023年到2025年9月底，也成功攔阻超過267億元詐騙資金。