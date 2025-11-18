快訊

Cloudflare釀全球大當機！看完「10次跳針公告」2小時還沒修好都怒了

聽新聞
0:00 / 0:00

太子集團涉詐案 金管會：10家銀行有存款、三家有給授信

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

柬埔寨太子集團涉在台詐騙與洗錢，震撼金融體系。金管會已清查10家國銀與10家涉案公司及關聯戶有存款往來，其中三家銀行有授信往來。金管會已在16日要求銀行凍結相關帳戶並通報檢警單位。

金管會19日將赴司法委員會做「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效」專題報告。

報告指出，美國聯邦檢察官10月8日已對太子集團創辦人陳志等人提起公訴，內容涉及詐騙、洗錢、人口販運與強迫勞動。制裁名單中包含在台公司及自然人，引發國內高度關注。

據金管會調查，共10家本國銀行與太子集團旗下10家公司及關聯戶有存款往來；最早開戶可追溯至2018年。其中三家銀行甚至與其有授信往來。

各銀行已於10月16日依金管會指示清查帳戶資料，並於同日配合檢警凍結相關帳戶。

部分銀行回報，過去往來期間已針對異常交易提交多次可疑交易申報（STR）。金管會檢查局已實地進駐，調閱授信、開戶審查與交易明細，若查出未妥適之處，將依規定處理並要求改善。

金管會也提及，依行政院「新世代打詐行動綱領2.0」，正從識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐五大方向強化金流攔阻。

阻詐措施包括：境內外疑涉詐帳戶預警機制、約定轉入帳號灰名單平台、疑似被害人資料警示、網銀與ATM顯示戶名比對、主動蒐報詐騙投資廣告（已累計下架逾10.6萬件）。

金管會指出，警示帳戶9月底已出現負成長，金融機構臨櫃關懷，從2023年到2025年9月底，也成功攔阻超過267億元詐騙資金。

金管會 詐騙 國銀 太子集團
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

太子集團跨國洗錢 北檢針對扣押超跑變價 提訊3台籍幹部出庭

太子集團打破沈默：強烈否認不法、爭取時間證清白

柬埔寨太子集團12萬枚比特幣被盜 中控美「黑吃黑」

太子集團豪宅總管聽命星國「大帳房」暗助脫產 30萬交保恐生變

相關新聞

太子集團洗錢震驚國際…高檢署舉辦打詐因應策略研討會 聚焦網路詐欺

柬埔寨太子集團跨國洗錢震驚國際，因應數位犯罪與跨境詐欺手法日益複雜，台灣高檢署18日與國際執法單位、金融科技業界合作，舉...

投資詐騙今年1至9月陳情案439件 金管會：略為和緩但難以根除

金管會今（18）日公布最新統計，今年（114年）1至9月民眾陳情投資詐騙案件共439件，雖較去年略為和緩，但整體仍處高檔...

普發一萬有人冒領？ Whoscall示警：小心+881詐騙電話

普發現金一萬元最近是全民關心重點，但也成為詐騙集團鎖定的新目標，Gogolook旗下數位防詐App Whoscall觀察...

開發資本旗下子公司員工勾結詐團犯案 主動察覺異常阻止損失

凱基集團中華開發資本旗下子公司近日發現一名具資訊與財金背景的員工，涉嫌勾結詐騙集團，利用職務之便竊取同事電腦開機密碼及帳...

警銀郵三方聯手！馬祖普發現金進入「最高防護模式」

114年普發現金啟動，各地民眾陸續前往金融機構與ATM領取現金。為防範詐騙集團趁勢混入，連江縣警察局即日起全面加強周邊巡...

楊梅警前進地方活動 把握機會教民眾守護荷包

為提升民眾交通安全意識並強化反詐騙觀念，桃園市楊梅警分局於周末假日參與多項地方活動，包括11月15日「敏盛醫院50周年慶公益淨灘活動」、「仙草嘉年華鄰里說明會」及11月16日「楊梅趴趴走」活動，透過面對面宣導方式，將正確觀念傳遞至社區每一個角落。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。