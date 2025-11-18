普發現金1萬也要騙 金管會：投資詐騙陳情前9月439件

近期「仙股詐騙」活躍，詐騙集團透過社群媒體、交友軟體假冒名人、專家或俊男美女，以「報明牌」、「內線消息」為誘餌詐騙，連近期普發現金1萬元也要騙。根據金管會統計，今年前9月陳情的投資詐騙案件達439件，相較於前三年趨緩，而Google、Meta（Facebook）詐騙廣告通報數據則有3萬3,187件，低於去年同期的3萬9,362件，顯示民眾逐漸有警覺，但仍提醒誤信保證獲利等勸誘，以免受騙。

證期局統計，今年1至9月陳情的投資詐騙案件達439件，其中，6月的陳情案有66件為今年單月最高，7到9月分別有40、43和43件，另觀察過去三年詐騙陳情呈上升趨勢，2024年全年達941件、2023年787件、2022年636件，金管會證期局副局長高晶萍18日表示，相較之下，今年前9月案件量稍有和緩，顯示民眾警覺性提高，但由於詐騙手法持續翻新，仍需不斷宣導。

證期局指出，常見三大投資詐騙手法包含：一、假冒報股社群，宣稱「高獲利飆股」或「內線資訊」，拉投資人進群後一步步誘導買股；二、假投資平台 App，詐騙集團要求下載「假交易平台」，先讓受害者小額獲利，再要求持續匯款加碼，最終無法提領才發現受騙；三、假冒券商、銀行名義發送簡訊，或冒充財經名人開群組，誘導投資特定商品。

高晶萍表示，詐騙集團緊抓各種社會議題操作，例如近期普發現金亦出現相關詐騙，政府部門能做的就是儘速發現詐騙類型並提醒民眾。除持續宣導外，金管會與Google、Meta溝通合作，只要發現疑似詐騙廣告，將即刻要求平台下架。同時，銀行也在匯款端扮演「最後防線」，透過關懷提問、勸阻等方式避免民眾遭詐騙匯款。

金管會提醒投資人提防詐騙陷阱，不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP或投資平台；對任何鼓吹加入投資群組、勸誘買股資訊提高警覺，如有疑問請向合法證券商洽詢，或撥打（02）2737-3434「證券期貨反詐騙諮詢專線」、165反詐騙諮詢專線查證。

另金管會已於證券期貨局網站設置「防範非法證券期貨業宣導專區」，金管會並督導證券商公會於其網站設置「非核准業者商品警示專區」及「國際投資警訊專區」，提供民眾瞭解詐騙類型及非法投資平台業者名單及商品等參考資訊，歡迎民眾多加利用，於投資前務必審慎查證，避免受騙。