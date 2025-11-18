民眾遇詐寄出200萬現金 澎湖警方及時追回

快訊

中央社／ 澎湖縣18日電

澎湖縣馬公分局日前及時攔阻一起假投資詐騙案，追回裝有新台幣200萬元現金的包裹，成功守護民眾財產安全，馬公分局長林彥濬今天表揚相關員警。

馬公分局表示，澎湖一名民眾日前在臉書（Facebook）看到號稱「農產品群組」的廣告後，遭詐騙集團誘導加入LINE投資群組。詐團以「穩賺不賠」的加密貨幣投資為名，使該民眾信以為真，並依指示前往超商透過ibon機台，將200萬元現金裝箱，以「店到店」方式寄至指定地點。幸好家屬察覺有異，立即陪同前往馬公分局求助。

馬公光明派出所警員陳文宗、王紹芸及實習生蔡孟宏等人第一時間釐清案情後，迅速判斷是典型假投資詐騙，立即聯繫物流追蹤貨態。在與時間賽跑的情況下，火速趕往龍門尖山碼頭，在包裹登船前成功攔阻，保住包裹內200萬元現金。受詐民眾見財物失而復得，深表感謝。

馬公分局長林彥濬今天肯定員警的警覺與快速反應，成功阻詐並追回財物。他也提醒，網路投資詐騙近年層出不窮，凡宣稱「高獲利」、「穩賺不賠」的投資廣告，都應提高警覺；任何要求郵寄現金、超商寄件或以虛擬貨幣轉帳進行操作的投資方式，皆屬詐騙手法。呼籲民眾遇到疑似詐騙情形，務必撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，共同守護自身與親友財產安全。

澎湖縣警察局長林温柔對所轄分局成功攔詐表達嘉勉，並指示各單位持續強化識詐宣導與阻詐能量，全力打擊詐騙集團，守護民眾財產。

澎湖縣警局指出，澎湖今年阻詐成效亮眼，截至10月已成功攔阻64件，金額逾2000萬元；相較去年同期的43件、1500多萬元，無論件數或金額均明顯成長，顯示警方防詐策略已展現成果。

馬公 詐騙集團 澎湖縣
