投資詐騙今年1至9月陳情案439件 金管會：略為和緩但難以根除

金管會今（18）日公布最新統計，今年（114年）1至9月民眾陳情投資詐騙案件共439件，雖較去年略為和緩，但整體仍處高檔。金管會坦言，詐騙幾乎沒有成本但卻是暴利，徹底消滅相當困難。

回顧近年數據，113年全年高達941件、112年787件、111年636件，呈現連續攀升趨勢，但今年似乎略有回落，金管會解釋，近期最常見的仍是「仙股詐騙」，詐騙集團多透過LINE群組、臉書、YouTube或交友軟體，假冒名人、投資專家、俊男美女，聲稱握有「內線明牌」、「保證獲利策略」，誘導民眾開立複委託帳戶，買進流通量低、易遭操縱的境外低價股。

詐騙手法多以「先小賺、再重套」方式操作：初期少量拉抬股價，讓被害人獲利並建立信任；待受害者加碼大筆資金後，詐團隨即倒貨，股價瞬間崩跌，常在短時間內造成投資人重大損失。

社群平台也是詐騙集中爆發的管道。金管會統計，今年1至9月臉書詐騙通報數達3萬3187件，雖低於113年的3萬9362件，但仍遠大於112年的8911件(僅統計4-9月)。

金管會官員指出，詐騙的運作模式幾乎「沒有成本、卻是暴利」，因此在社群傳播環境下，要徹底消滅相當困難，只能透過警方偵查、銀行平台攔阻金流等，並呼籲投資人提高警覺。