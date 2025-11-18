無「大隊長」也無募款 消防署特搜隊籲請民眾勿受騙

內政部消防署特種搜救隊今天表示，近日獲報有人冒稱特種搜救大隊大隊長，疑進行非法勸募或詐騙等，特向各界澄清並無「大隊長」一職，也未授權募款等活動，籲請民眾勿受騙。

消防署特種搜救隊下午透過新聞稿表示，近日接獲通報，有不明人士冒稱「內政部消防署特種搜救大隊大隊長」，恐有利用本隊名義向外界進行非法勸募或其他可能涉及詐騙的行為，並鄭重澄清特種搜救隊並無設置所謂「大隊長」一職。

同時，更從未授權任何個人、團體或民間單位，以特種搜救隊名義從事募款或任何金錢相關活動。

消防署特種搜救隊說明，隊上所有業務、合作與對外活動，皆依正式公文程序或由官方平台公告，不會以個人名義進行勸募金錢捐贈行為；若民眾接獲可疑電話、訊息或網路邀請，請向特種搜救隊查證確認。

另外，也請大家提高警覺，避免遭受詐騙，也避免讓不法人士利用特搜隊名義進行不當行為。

消防署特種搜救隊表示，將持續維護單位清譽，並保留採取法律行動的權利。