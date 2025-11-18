無「大隊長」也無募款 消防署特搜隊籲請民眾勿受騙
內政部消防署特種搜救隊今天表示，近日獲報有人冒稱特種搜救大隊大隊長，疑進行非法勸募或詐騙等，特向各界澄清並無「大隊長」一職，也未授權募款等活動，籲請民眾勿受騙。
消防署特種搜救隊下午透過新聞稿表示，近日接獲通報，有不明人士冒稱「內政部消防署特種搜救大隊大隊長」，恐有利用本隊名義向外界進行非法勸募或其他可能涉及詐騙的行為，並鄭重澄清特種搜救隊並無設置所謂「大隊長」一職。
同時，更從未授權任何個人、團體或民間單位，以特種搜救隊名義從事募款或任何金錢相關活動。
消防署特種搜救隊說明，隊上所有業務、合作與對外活動，皆依正式公文程序或由官方平台公告，不會以個人名義進行勸募金錢捐贈行為；若民眾接獲可疑電話、訊息或網路邀請，請向特種搜救隊查證確認。
另外，也請大家提高警覺，避免遭受詐騙，也避免讓不法人士利用特搜隊名義進行不當行為。
消防署特種搜救隊表示，將持續維護單位清譽，並保留採取法律行動的權利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言