彰銀積極攔阻詐騙臨櫃匯款 前10月攔詐金額逾1.6億元

彰化銀行（2801）自9月11日起於北、中、南區共舉辦八場「健康百廿 你我攜手 捐血救人」捐血活動，最終站於17日在彰銀林口分行熱情登場，邀請員工、林口地區企業夥伴及社區民眾踴躍挽袖捐血，為醫療需求注入穩定的力量，以實際行動展現愛與關懷。

活動當日於林口分行前設置捐血車，凡參與捐血者均可獲贈精美禮品。彰銀表示， 本次活動特別結合金融防詐宣導，邀請新北市政府警察局林口分局局長李智源親臨現場，與分局員工共同推廣「熱血防詐、守護幸福」理念，活動現場透過互動與宣導，提升民眾防詐意識，強化金融安全觀念。

李智源表示，自今年1月至10月，林口分局已與轄內多家金融機構合作，成功攔阻多起詐騙案件，避免民眾財產損失達新台幣數千萬元，成效顯著。未來也將持續深化防詐教育，與金融業攜手守護民眾財產安全，共同打造更安全的金融環境。

彰銀近年積極推動各項防詐措施，除分別與刑事警察局及臺灣高等檢察署簽署合作意向書(MOU)，共同建構攔阻詐騙守護圈。今年已連續攔阻多起詐騙臨櫃匯款案件，截至10月阻攔金額逾1.6億元，彰銀自2024年起即透過科技識詐工具，啟用AI模型偵測異常帳戶，自動對異常帳戶進行判讀和預警，今年更加入「金融聯合AI防詐平台」，結合同業識詐能力，提高可疑交易之識別及異常帳戶之偵測率，及早發揮阻詐效益。