快訊

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

彰銀積極攔阻詐騙臨櫃匯款 前10月攔詐金額逾1.6億元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/台北即時報導

彰化銀行（2801）自9月11日起於北、中、南區共舉辦八場「健康百廿 你我攜手 捐血救人」捐血活動，最終站於17日在彰銀林口分行熱情登場，邀請員工、林口地區企業夥伴及社區民眾踴躍挽袖捐血，為醫療需求注入穩定的力量，以實際行動展現愛與關懷。

活動當日於林口分行前設置捐血車，凡參與捐血者均可獲贈精美禮品。彰銀表示， 本次活動特別結合金融防詐宣導，邀請新北市政府警察局林口分局局長李智源親臨現場，與分局員工共同推廣「熱血防詐、守護幸福」理念，活動現場透過互動與宣導，提升民眾防詐意識，強化金融安全觀念。

李智源表示，自今年1月至10月，林口分局已與轄內多家金融機構合作，成功攔阻多起詐騙案件，避免民眾財產損失達新台幣數千萬元，成效顯著。未來也將持續深化防詐教育，與金融業攜手守護民眾財產安全，共同打造更安全的金融環境。

彰銀近年積極推動各項防詐措施，除分別與刑事警察局及臺灣高等檢察署簽署合作意向書(MOU)，共同建構攔阻詐騙守護圈。今年已連續攔阻多起詐騙臨櫃匯款案件，截至10月阻攔金額逾1.6億元，彰銀自2024年起即透過科技識詐工具，啟用AI模型偵測異常帳戶，自動對異常帳戶進行判讀和預警，今年更加入「金融聯合AI防詐平台」，結合同業識詐能力，提高可疑交易之識別及異常帳戶之偵測率，及早發揮阻詐效益。

彰銀法遵長謝雪妮指出，為強化防詐體系與客戶資產保護，全方位啟動「反詐守護星行動（Guardian Star）」，以守護星STAR概念，做到「S-Stop阻詐、T-Training識詐、A-AI Fintech防詐、R-Reach out協力」來守護客戶，並運用科技防詐，積極落實多項防詐作為，藉由科技賦能推動金融安全，建構「事前、事中、事後」三階段阻詐機制，全面守護金融安全。

彰銀在林口分行舉辦捐血活動，並邀請新北市政府警察局林口分局到場進行防詐宣導，右三為彰銀法遵長謝雪妮，左三為林口分局局長李智源。圖/彰銀提供
彰銀在林口分行舉辦捐血活動，並邀請新北市政府警察局林口分局到場進行防詐宣導，右三為彰銀法遵長謝雪妮，左三為林口分局局長李智源。圖/彰銀提供

彰銀 詐騙
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

普發一萬有人冒領？ Whoscall示警：小心+881開頭詐騙電話

普發一萬有人冒領？ Whoscall示警：小心+881詐騙電話

警銀郵三方聯手！馬祖普發現金進入「最高防護模式」

普發1萬今開放ATM領現 竹南警方加強巡邏及防詐

相關新聞

普發一萬有人冒領？ Whoscall示警：小心+881詐騙電話

普發現金一萬元最近是全民關心重點，但也成為詐騙集團鎖定的新目標，Gogolook旗下數位防詐App Whoscall觀察...

開發資本旗下子公司員工勾結詐團犯案 主動察覺異常阻止損失

凱基集團中華開發資本旗下子公司近日發現一名具資訊與財金背景的員工，涉嫌勾結詐騙集團，利用職務之便竊取同事電腦開機密碼及帳...

警銀郵三方聯手！馬祖普發現金進入「最高防護模式」

114年普發現金啟動，各地民眾陸續前往金融機構與ATM領取現金。為防範詐騙集團趁勢混入，連江縣警察局即日起全面加強周邊巡...

楊梅警前進地方活動 把握機會教民眾守護荷包

為提升民眾交通安全意識並強化反詐騙觀念，桃園市楊梅警分局於周末假日參與多項地方活動，包括11月15日「敏盛醫院50周年慶公益淨灘活動」、「仙草嘉年華鄰里說明會」及11月16日「楊梅趴趴走」活動，透過面對面宣導方式，將正確觀念傳遞至社區每一個角落。

不敗教主陳重銘被騙40萬！親揭心路歷程…為何謹慎還會中招「沒細問就信了」

詐騙案件猖狂，連親友借錢都可能是騙局一場！就連號稱「不敗教主」的投資名人陳重銘也被詐騙…

普發1萬今開放ATM領現 竹南警方加強巡邏及防詐

全民普發現金1萬元於今（17）日正式開放透過ATM領取。苗栗縣竹南警分局即日起加強轄內各金融機構、ATM、領現點設置巡邏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。