凱基金孫公司員工涉勾結詐團捲款 公司：主動察覺異常、移交檢警偵辦

根據媒體報導，凱基金（2883）子公司中華開發資本旗下的中華開發資本管理顧問，爆出員工涉嫌勾結詐騙集團捲款一事。對此，公司發布聲明指出，中華開發資本旗下子公司近日發現一名員工，涉嫌勾結詐騙集團進行未經授權之匯款操作，移轉約7百餘萬美元（約新台幣2.17億元），公司於第一時間發現異常後立即報警相關資料並已移交檢警偵辦。

公司表示，本案屬單一員工犯罪行為，事件由內部同仁主動發現，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。

案發後，公司立即成立專案小組全面清查相關帳戶並對該名員工提出刑事告訴。公司強調，本次有賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查避免歹徒用同樣手法行使詐騙。