快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

凱基金孫公司員工涉勾結詐團捲款 公司：主動察覺異常、移交檢警偵辦

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

根據媒體報導，凱基金（2883）子公司中華開發資本旗下的中華開發資本管理顧問，爆出員工涉嫌勾結詐騙集團捲款一事。對此，公司發布聲明指出，中華開發資本旗下子公司近日發現一名員工，涉嫌勾結詐騙集團進行未經授權之匯款操作，移轉約7百餘萬美元（約新台幣2.17億元），公司於第一時間發現異常後立即報警相關資料並已移交檢警偵辦。

公司表示，本案屬單一員工犯罪行為，事件由內部同仁主動發現，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。

案發後，公司立即成立專案小組全面清查相關帳戶並對該名員工提出刑事告訴。公司強調，本次有賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查避免歹徒用同樣手法行使詐騙。

詐騙集團 中華開發資本 凱基金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／國民黨團批詐騙集團背後千絲萬縷 官商關係說不清講不明

72人遇假幣商被剝2層皮損失近7000萬 詐團首腦別墅被扣起訴求刑20年

網紅「仙塔律師」李宜諪否認洗錢洩密 聲請勘驗偵查光碟

開發資本旗下子公司員工勾結詐團犯案 主動察覺異常阻止損失

相關新聞

普發一萬有人冒領？ Whoscall示警：小心+881詐騙電話

普發現金一萬元最近是全民關心重點，但也成為詐騙集團鎖定的新目標，Gogolook旗下數位防詐App Whoscall觀察...

開發資本旗下子公司員工勾結詐團犯案 主動察覺異常阻止損失

凱基集團中華開發資本旗下子公司近日發現一名具資訊與財金背景的員工，涉嫌勾結詐騙集團，利用職務之便竊取同事電腦開機密碼及帳...

警銀郵三方聯手！馬祖普發現金進入「最高防護模式」

114年普發現金啟動，各地民眾陸續前往金融機構與ATM領取現金。為防範詐騙集團趁勢混入，連江縣警察局即日起全面加強周邊巡...

楊梅警前進地方活動 把握機會教民眾守護荷包

為提升民眾交通安全意識並強化反詐騙觀念，桃園市楊梅警分局於周末假日參與多項地方活動，包括11月15日「敏盛醫院50周年慶公益淨灘活動」、「仙草嘉年華鄰里說明會」及11月16日「楊梅趴趴走」活動，透過面對面宣導方式，將正確觀念傳遞至社區每一個角落。

不敗教主陳重銘被騙40萬！親揭心路歷程…為何謹慎還會中招「沒細問就信了」

詐騙案件猖狂，連親友借錢都可能是騙局一場！就連號稱「不敗教主」的投資名人陳重銘也被詐騙…

普發1萬今開放ATM領現 竹南警方加強巡邏及防詐

全民普發現金1萬元於今（17）日正式開放透過ATM領取。苗栗縣竹南警分局即日起加強轄內各金融機構、ATM、領現點設置巡邏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。