普發一萬有人冒領？ Whoscall示警：小心+881詐騙電話

普發現金一萬元最近是全民關心重點，但也成為詐騙集團鎖定的新目標，Gogolook旗下數位防詐App Whoscall觀察，詐騙集團正透過+881開頭的境外衛星系統，大量撥打假冒政府與郵局的詐騙電話，多以「補助入帳異常」、「冒用身分代領」、「郵局通知確認資料」等話術誘騙民眾提供個資，並提醒民眾高度警覺，避免在領取補助之餘，誤入詐騙陷阱。

普發現金活動開跑，本周開放民眾於ATM領取，然而，在民眾積極查詢領取方式之際，詐騙集團也趁勢利用資訊落差大舉出手。

Whoscall近期觀察，多組+881開頭的境外號碼開始以「普發一萬元」為題材大量行騙，遭到用戶通報為詐騙。這些號碼普遍具有相似詐騙話術，包括「自稱郵局或政府單位通知補助入帳」、「聲稱有人冒用身分代領補助」、或以補助領取異常為理由要求民眾提供個資、驗證碼或進行網銀操作。

部分詐騙甚至使用+881號碼假冒郵局人員，以增加可信度，並企圖營造急迫性，誘導民眾配合後續詐騙流程，騙取個資或金錢。

Whoscall表示，「政府部會、郵局與銀行不會使用+881或其他境外國碼撥打電話，或要求驗證個資，更不會在電話中要求民眾提供身分驗證或指示轉帳，請民眾需認明官方網址或資訊。針對這些詐騙電話與相關手法，Whoscall也鼓勵用戶更新 App，並開啟首頁選號碼資料庫更新，以提升整體辨識率。Whoscall 將持續與各政府單位合作，協助民眾在詐騙趁勢而入時，提高防護力。」