開發資本旗下子公司員工勾結詐團犯案 主動察覺異常阻止損失

聯合報／ 記者應翠梅/台北即時報導

凱基集團中華開發資本旗下子公司近日發現一名具資訊與財金背景的員工，涉嫌勾結詐騙集團，利用職務之便竊取同事電腦開機密碼及帳戶金鑰，進行未經授權之匯款操作，移轉約700餘萬美元，公司於第一時間發現異常後立即報警並啟動跨國反詐應變措施，相關資料並已移交檢警偵辦。

 

公司表示，本案屬單一員工犯罪行為，事件由內部同仁主動發現，於匯款進行中偵測，即第一時間通報並全面配合司法調查。法務主管郭琍玲指出，本事件未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。

 

據了解，涉案員工曾任職於其它金融機構，具資訊與財金的專業背景。初步調查顯示，該員今年中與詐騙集團保持密切聯繫，嘗試登入同仁帳戶，犯案過程顯然經過縝密規劃，分工、測試與時間選擇上均具事前規畫，手法具有高度技術性。

 

案發後，公司立即成立專案小組，並透過合作銀行及刑事局協助，追回多筆異常匯款；同時全面清查相關帳戶確認無其他異常交易。公司已對該名員工提出刑事告訴，檢警正在全力偵辦中。公司強調，本次於犯罪進行中即已偵測且起動反詐措施，幸賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查讓相關犯罪手法曝光，避免其他機構遭類似詐騙集團所害。

 

熟悉金融詐騙人士指出，此案顯示詐騙集團似有吸收具金融背景人士的趨勢，利用其熟悉作業流程的優勢與詐騙團體裡應外合，使詐騙手法更具隱蔽性與精準度，也提高金融業內控偵防的難度，所有金融業者都應該提高警覺。

凱基集團中華開發資本旗下子公司近日發現一名員工，涉嫌勾結詐騙集團，利用職務之便竊取同事電腦開機密碼及帳戶金鑰，進行未經授權之匯款操作，公司已報警並啟動跨國反詐應變措施，相關資料並已移交檢警偵辦。 圖／凱基提供
凱基集團中華開發資本旗下子公司近日發現一名員工，涉嫌勾結詐騙集團，利用職務之便竊取同事電腦開機密碼及帳戶金鑰，進行未經授權之匯款操作，公司已報警並啟動跨國反詐應變措施，相關資料並已移交檢警偵辦。

圖／凱基提供

相關新聞

警銀郵三方聯手！馬祖普發現金進入「最高防護模式」

114年普發現金啟動，各地民眾陸續前往金融機構與ATM領取現金。為防範詐騙集團趁勢混入，連江縣警察局即日起全面加強周邊巡...

楊梅警前進地方活動 把握機會教民眾守護荷包

為提升民眾交通安全意識並強化反詐騙觀念，桃園市楊梅警分局於周末假日參與多項地方活動，包括11月15日「敏盛醫院50周年慶公益淨灘活動」、「仙草嘉年華鄰里說明會」及11月16日「楊梅趴趴走」活動，透過面對面宣導方式，將正確觀念傳遞至社區每一個角落。

不敗教主陳重銘被騙40萬！親揭心路歷程…為何謹慎還會中招「沒細問就信了」

詐騙案件猖狂，連親友借錢都可能是騙局一場！就連號稱「不敗教主」的投資名人陳重銘也被詐騙…

普發1萬今開放ATM領現 竹南警方加強巡邏及防詐

全民普發現金1萬元於今（17）日正式開放透過ATM領取。苗栗縣竹南警分局即日起加強轄內各金融機構、ATM、領現點設置巡邏...

報應不爽！台南官田慈聖宮捐500件神農大帝小神衣 警世助打詐

詐騙案件層出不窮，台灣每天被騙金額高達上億元，防詐宣導不可輕忽，台南官田慈聖宮今年特別製作500件神農大帝小神衣，今捐贈...

