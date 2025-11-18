開發資本旗下子公司員工勾結詐團犯案 主動察覺異常阻止損失

凱基集團中華開發資本旗下子公司近日發現一名具資訊與財金背景的員工，涉嫌勾結詐騙集團，利用職務之便竊取同事電腦開機密碼及帳戶金鑰，進行未經授權之匯款操作，移轉約700餘萬美元，公司於第一時間發現異常後立即報警並啟動跨國反詐應變措施，相關資料並已移交檢警偵辦。

公司表示，本案屬單一員工犯罪行為，事件由內部同仁主動發現，於匯款進行中偵測，即第一時間通報並全面配合司法調查。法務主管郭琍玲指出，本事件未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。

據了解，涉案員工曾任職於其它金融機構，具資訊與財金的專業背景。初步調查顯示，該員今年中與詐騙集團保持密切聯繫，嘗試登入同仁帳戶，犯案過程顯然經過縝密規劃，分工、測試與時間選擇上均具事前規畫，手法具有高度技術性。

案發後，公司立即成立專案小組，並透過合作銀行及刑事局協助，追回多筆異常匯款；同時全面清查相關帳戶確認無其他異常交易。公司已對該名員工提出刑事告訴，檢警正在全力偵辦中。公司強調，本次於犯罪進行中即已偵測且起動反詐措施，幸賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查讓相關犯罪手法曝光，避免其他機構遭類似詐騙集團所害。

熟悉金融詐騙人士指出，此案顯示詐騙集團似有吸收具金融背景人士的趨勢，利用其熟悉作業流程的優勢與詐騙團體裡應外合，使詐騙手法更具隱蔽性與精準度，也提高金融業內控偵防的難度，所有金融業者都應該提高警覺。

圖／凱基提供