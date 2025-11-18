警銀郵三方聯手！馬祖普發現金進入「最高防護模式」

114年普發現金啟動，各地民眾陸續前往金融機構與ATM領取現金。為防範詐騙集團趁勢混入，連江縣警察局即日起全面加強周邊巡守，並啟動「普發現金安全維護及防詐聯合宣導」行動，與台灣銀行馬祖分行、馬祖郵局聯手，守護離島民眾的血汗錢。

警察局首站來到台銀馬祖分行，局長陳保安與金融機構同仁、保全人員一同向前來領取現金的民眾宣導防詐重點，提醒鄉親切勿相信來路不明的電話、簡訊與網路連結。後續又前往馬祖郵局加強宣導，向鄉親強調「三不一要」原則不輕信、不透露、不匯款、要查證，盼在普發現金期間讓每位民眾都能安心領、放心用。

警方表示，普發期間人潮集中，加上離島民眾向來淳樸單純，有心人士更可能趁機行騙，因此將提高金融機構巡守密度、加強交通疏導，避免任何治安與詐騙風險。警方也再次呼籲，政府絕對不會以電話或訊息要求提供個資、帳號密碼或要求操作ATM，一旦遇到可疑狀況，務必撥打165或110查證。