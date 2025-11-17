普發1萬今開放ATM領現 竹南警方加強巡邏及防詐

全民普發現金1萬元於今（17）日正式開放透過ATM領取。苗栗縣竹南警分局即日起加強轄內各金融機構、ATM、領現點設置巡邏警力及安全監控，此外也提醒民眾，普發現金的領取流程簡單，只需依照ATM操作介面完成登記，即可申領，不需要匯款、不需轉帳，也不需提供任何帳號密碼或個人資料，請務必提高警覺。

為防杜詐騙集團趁機行騙，竹南分局已派遣打詐小幫手前往轄內金融機構及超商ATM巡查，並進行現場反詐宣導，協助民眾確認操作流程，避免因詐騙話術誤觸轉帳指令而受害。

竹南分局表示，政府發放機制明確，絕不會以電話、簡訊、Email要求點擊連結、輸入帳戶密碼或至ATM操作，包括「不點擊非官方網址」、「不輸入信用卡帳戶密碼」、「不轉帳給不明人士」、「不寄送提款卡／存摺」、「不接陌生來電」等，領現時請攜帶身分證明，切勿與陌生人結隊領取或協助提款。