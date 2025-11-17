快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

詐騙案件層出不窮，台灣每天被騙金額高達上億元，防詐宣導不可輕忽，台南官田慈聖宮今年特別製作500件神農大帝小神衣，今捐贈給麻豆警分局並協助推動「打詐防騙宣導」，希望民眾都能提高警覺、遠離詐騙陷阱。

官田慈聖宮主委陳俊銘表示，神農大帝教化世人以誠信為本、以仁心為懷，且「舉頭三尺有神明」，天地有眼，凡從事詐騙、欺人奪財的惡行，不僅造成他人家破人亡，甚至還傳出導致被害人走上絕路，此等惡業罪孽深重，將來必有嚴重果報，報應不爽。

陳俊銘說，為協助警方推動「打詐防騙宣導」活動，今年特別製作共1000件神農大帝小神衣，其中500件近期已在廟內與信眾分享，幾乎被領光，另外500件則捐贈給麻豆警分局，今舉辦「打詐防騙神農大帝小神衣」捐贈儀式，麻豆分局長洪國哲更蒞臨慈聖宮參香祈福。

警方表示，近年詐騙集團利用電話、簡訊、網路投資、假冒公務機關等手段誘騙民眾，造成嚴重財務損失，呼籲民眾接獲可疑訊息時，務必冷靜查證、不輕信、不轉帳，如有疑慮可撥打165反詐騙專線查詢，守護自身財產安全；500件神農大帝小神衣後續也會在防詐宣導發放給民眾，也祈願全民平安無詐、正氣長存。

詐騙案件層出不窮，防詐宣導不可輕忽，台南官田慈聖宮今年特別製作500件神農大帝小神衣，今捐贈給麻豆警分局並協助推動「打詐防騙宣導」，希望民眾都能提高警覺、遠離詐騙陷阱。圖／官田慈聖宮提供
詐騙案件層出不窮，防詐宣導不可輕忽，台南官田慈聖宮今年特別製作500件神農大帝小神衣，今捐贈給麻豆警分局並協助推動「打詐防騙宣導」，希望民眾都能提高警覺、遠離詐騙陷阱。圖／官田慈聖宮提供
詐騙案件層出不窮，防詐宣導不可輕忽，台南官田慈聖宮今年特別製作500件神農大帝小神衣，今捐贈給麻豆警分局並協助推動「打詐防騙宣導」，希望民眾都能提高警覺、遠離詐騙陷阱。圖／官田慈聖宮提供
詐騙案件層出不窮，防詐宣導不可輕忽，台南官田慈聖宮今年特別製作500件神農大帝小神衣，今捐贈給麻豆警分局並協助推動「打詐防騙宣導」，希望民眾都能提高警覺、遠離詐騙陷阱。圖／官田慈聖宮提供

報應不爽！台南官田慈聖宮捐500件神農大帝小神衣 警世助打詐

詐騙案件層出不窮，台灣每天被騙金額高達上億元，防詐宣導不可輕忽，台南官田慈聖宮今年特別製作500件神農大帝小神衣，今捐贈...

