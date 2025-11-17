詐騙假扮台東市公所發布課程訊息！市長急呼：不要提供任何資料

近期台東市多位市民向市公所反映，陸續收到疑似以市公所名義發送的訊息，包括邀請加入「台東市公所LINE群組」、以臉書假冒專頁發布課程訊息，並要求填寫姓名、電話、身分證字號等個人資料。公所今天嚴正澄清，公所從未成立任何LINE群組，更未辦理需提供個資的課程，提醒市民務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

市長陳銘風表示，假冒公家機關的詐騙手法並非首次出現，詐團通常利用「課程報名」、「活動邀請」、「加入官方群組」等名義誘導民眾點擊連結或填寫資料，實際目的是蒐集個資，甚至進一步詐取金錢。針對近期案例，市公所已第一時間向社群平台提出檢舉，並將持續蒐集中市民提供的資訊通報警方。

他強調，公家機關絕不會主動要求民眾在社群平台提供個人資料，也不會透過不明連結、表單索取資訊。只要對方開口要個資、要求點擊外部連結或加入陌生群組，就應提高警覺，極可能就是詐騙。

市公所提醒，若民眾收到可疑訊息，務必要先確認來源真偽，可直接致電市公所查證，也可將帳號或貼文截圖協助檢舉。市公所也呼籲民眾不要輕易透露姓名、電話、身分證字號、銀行帳戶等敏感資訊，以免成為詐騙集團的目標。