快訊

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

台東縣56億債務完成「舉債歸零」壯舉！ 饒慶鈴：我們做到了

聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙假扮台東市公所發布課程訊息！市長急呼：不要提供任何資料

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

近期台東市多位市民向市公所反映，陸續收到疑似以市公所名義發送的訊息，包括邀請加入「台東市公所LINE群組」、以臉書假冒專頁發布課程訊息，並要求填寫姓名、電話、身分證字號等個人資料。公所今天嚴正澄清，公所從未成立任何LINE群組，更未辦理需提供個資的課程，提醒市民務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

市長陳銘風表示，假冒公家機關的詐騙手法並非首次出現，詐團通常利用「課程報名」、「活動邀請」、「加入官方群組」等名義誘導民眾點擊連結或填寫資料，實際目的是蒐集個資，甚至進一步詐取金錢。針對近期案例，市公所已第一時間向社群平台提出檢舉，並將持續蒐集中市民提供的資訊通報警方。

他強調，公家機關絕不會主動要求民眾在社群平台提供個人資料，也不會透過不明連結、表單索取資訊。只要對方開口要個資、要求點擊外部連結或加入陌生群組，就應提高警覺，極可能就是詐騙。

市公所提醒，若民眾收到可疑訊息，務必要先確認來源真偽，可直接致電市公所查證，也可將帳號或貼文截圖協助檢舉。市公所也呼籲民眾不要輕易透露姓名、電話、身分證字號、銀行帳戶等敏感資訊，以免成為詐騙集團的目標。

此外，若發現疑似假冒市公所的帳號、群組或訊息，可撥打165反詐騙專線 查證，由專業人員協助判斷是否為詐騙案例，共同守護彼此的資訊安全。

近期台東市多位市民向市公所反映，陸續收到疑似以市公所名義發送的假訊息，公所今天嚴正澄清，提醒市民務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。圖／擷取自市公所臉書
近期台東市多位市民向市公所反映，陸續收到疑似以市公所名義發送的假訊息，公所今天嚴正澄清，提醒市民務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。圖／擷取自市公所臉書

詐騙集團 個資 身分證 LINE
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

涉勾結詐團洩密遭訴 「仙塔律師」3人移送懲戒

連議員都差點被騙！她曝收這單位電郵9成真 險丟個資

影／龍山寺旁公然擺攤買個資 主嫌到案竟稱向「柏青哥」辦會員賺錢

誤信中獎匯詐團6萬還給4帳戶 投檢起訴洗錢判無罪

相關新聞

詐騙假扮台東市公所發布課程訊息！市長急呼：不要提供任何資料

近期台東市多位市民向市公所反映，陸續收到疑似以市公所名義發送的訊息，包括邀請加入「台東市公所LINE群組」、以臉書假冒專...

連議員都差點被騙！她曝收這單位電郵9成真 險丟個資

詐騙集團猖獗，國民黨北市議員游淑慧曝自己收到監理所「以假亂真」的詐騙郵件！直呼要不是她沒車，否則就上當。嘆，「唉，我那小...

【總編開箱】一條人命不值3年，再次證明司法就是打詐國家隊頭號戰犯

台中豐原的王家5口陷入黃金投資詐騙，7月初全家集體走上絕路。檢方調查發現，主嫌「李團長」李姓女子，詐騙王家及其他7名受害人共計1500多萬元，當王家欲退出投資時，她竟以虛構合約逼迫索取500萬元違約金，最終釀成悲劇。檢方14日起訴李女，向法院求處15年以上徒刑。依照過去實務經驗，到了法院量刑會再減少，換算下來，1條人命連3年都不值，打詐國家隊的戰犯，司法絕對跑不掉。

豐原5口遭詐命案 李嫌求刑15年 遭譏人命太廉價

台中豐原王家五口陷入黃金投資詐騙，七月初全家集體走上絕路，五條人命震驚社會。檢方追查幕後主嫌「李團長」李姓女子，以龐氏騙局狠詐王家五口與另七名被害人共一五三六萬元，見王家想退出投資，竟以虛構合約逼迫強索五百萬元違約金釀悲劇。檢方昨依詐欺等罪嫌起訴李女，向法院具體求處十五年以上徒刑。

豐原5口遭詐命案／刑度過輕？法務部：將修法提高

檢警發現王家察覺陷入騙局後，想抽身卻遭恐嚇逼債，被迫賣房還錢，最終全家喪命。王家生前留下「無止盡的壓榨、無止盡的還債」，...

餐飲業斜槓洗錢「黑白錢混一起」淪詐團幫凶

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」涉勾結詐團，利用開設公司掩護，虛開發票暗中洗錢，短短數月金流高達一億元，老闆娘蔡閔如被檢方聲押禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。