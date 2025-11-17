連議員都差點被騙！她曝收這單位電郵9成真 險丟個資
詐騙集團猖獗，國民黨北市議員游淑慧曝自己收到監理所「以假亂真」的詐騙郵件！直呼要不是她沒車，否則就上當。嘆，「唉，我那小小多詐騙的國家，政府除了提醒外，能不能舉國之力、全力打詐？」
游淑慧近日收到一封mail，以假亂真到要她直接用mail下方連結去查自己有無罰單，打開網頁後，網頁畫面確實也跟監理服務高達9成像，再次看郵件內容通知是違停事件。但「我沒有車、何來的違停？」
游說，她再次確認網址https://mvds-twapp.net，其中mvds確實是交通部監理服務網的縮寫，但沒有政府網頁的「....gov」(正版的是https://www.mvdis.gov.tw/)，於是她直接改用google去搜尋交通部監理服務網官網登錄查詢，果然通知的郵件和網頁連結，都是詐騙資訊。
「連我都差點被騙，所以提醒大家。或許很多人會覺得只有900元，且違停多少會發生，所以就不疑有他。」游淑慧說，真正的監理站網頁還會提醒大家，交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙。
游淑慧也嘆，「唉，我那小小多詐騙的國家，政府除了提醒外，能不能舉國之力、全力打詐？」並呼籲民眾有疑慮打165反詐專線，提醒連結網頁不要隨便登錄個資。
