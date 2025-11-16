律師涉詐獨居老人遺產一審判25年 二審求交保遭駁

律師蔡鴻燊涉與業者偽造遺囑，詐騙獨居老人遺產逾1億元，一審判刑25年，上訴二審由高院審理中。蔡以患病等理由聲請具保停止羈押，高院日前駁回聲請，另裁定延押2個月。

依據一審台北地院判決書，土地業者蔡尚岳於民國110年4、5月間從新北市前里長鄧長安、許政鎧處得知，里上過世的獨居老人遺產無人辦理繼承，於同年8月起以偽造遺囑方式，詐得獨居老人遺留的存款與不動產。

蔡尚岳為詐取更多獨居老人遺產，找友人王煜堤等人加入，以台北市地政局未辦理繼承登記專區的列管名冊為案源，涉嫌行賄台北市員警駱勁達、新北地方法院書記官游立綸及戶政人員葉濬誼，以確認獨居老人戶籍資料，經實地勘察獨居老人不動產，篩選出詐騙目標。

蔡尚岳等人選定目標後，安排可配合擔任代筆遺囑的假受遺贈人、假見證人，並涉嫌勾結律師兼民間公證人蔡鴻燊，由蔡鴻燊完成代筆遺囑聲明書認證，藉此辦理不動產所有權移轉登記、提領存款，取得獨居老人遺產。

一審台北地院7月間判處蔡尚岳14年徒刑、蔡鴻燊25年徒刑，同案多數被告均判有罪，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審期間，蔡鴻燊主張，因患病而長期服藥控制，每月藥價至少1萬元以上，不可能不利用健保來維持個人基本生活，而且他與70歲的年邁父母感情極佳，他沒有背棄人倫、不顧父母而逃亡的可能及必要，他羈押至今將近1年4個月，聲請具保停止羈押。

二審合議庭審酌，蔡鴻燊的羈押期將在18日期滿，10日召開訊問庭，聽取檢、辯及蔡鴻燊意見。

二審認定，蔡鴻燊並不符「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的法定停止羈押事由。此外，被告羈押的執行，是為確保國家司法權對犯罪的追訴處罰及保障社會安寧秩序而採取的必要手段，與被告家庭生活圓滿，難免衝突，無法兩全，蔡鴻燊主張的家人因素等情形，也不是合法停止羈押事由。

二審14日駁回本件聲請，並裁定蔡鴻燊19日起延長羈押2個月，可抗告。