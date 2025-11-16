誤信中獎匯詐團6萬還給4帳戶 投檢起訴洗錢判無罪

北市鄭姓民眾誤信在社群IG中獎，除匯出6萬多元給詐團，還提供4個帳戶給詐團使用，遭起訴涉犯洗錢防制法；所幸南投地院法官調查認鄭姓民眾受騙而交出帳戶，判決無罪。可上訴。

根據南投地方法院13日刑事判決，鄭姓被告遭起訴認為去年10月從台北市將自己申辦的1個中華郵政、2個永豐銀行、1個玉山銀行共4個帳戶，寄給真實姓名及年籍不詳、通訊軟體LINE名稱「李妙雪」詐欺集團成員，並使用這4個帳戶進出4名被害人詐欺所得。

南投地方檢察署檢察官認為，鄭姓被告提供帳戶給詐騙集團使用，行為涉犯洗錢防制法；但鄭姓被告堅決否認並聲稱，在社群平台Instagram參加抽獎，對方騙稱中獎，但獎金無法匯入帳戶，要求提供提款卡及密碼供測試帳戶並匯入獎金，後來發現受騙即報警。

判決指出，經查鄭姓被告參加社群平台IG抽獎，由LINE名稱「行李精選」告知中獎，但稱匯入獎金失敗，轉介與「張專員」聯繫，經告知中獎新台幣11萬6666元並取信被告後，依指示從中華郵政帳戶轉出8998元、由玉山銀行轉出5萬6045元至「張專員」指定不詳帳戶。

「張專員」再轉介「李妙雪」給被告協助領取中獎獎金，被告寄出提款卡及密碼後，不斷詢問獎金是否入帳、質問帳戶遭他人以手機登入，並要求約定日期歸還提款卡，後來「李妙雪」不讀不回訊息、未歸還提款卡，鄭姓被告察覺受騙，向台北市警察局士林分局報案。

法官認為，鄭姓被告對於能否取回帳戶，與漠不關心之人心態不同，且被告交出的帳戶有多筆付房租、收受薪資、匯款紀錄、繳信用卡款紀錄、日常生活物品採買、飲食等小額費用付款，可知被告平時有使用這些帳戶需求，非任意將不重要而未使用帳戶提供他人，應可認是因遭詐欺而交付這4個帳戶提款卡及密碼。