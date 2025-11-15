普發現金上路 刑事局：詐騙集團已冒用籲注意

政府啟動普發現金，刑事局今天表示，詐騙集團冒用此政策當話術，11月初至今共接獲10多件諮詢電話，呼籲民眾勿輕易提供個資；約60餘歲婦人遇此詐騙手法總財損300萬餘元。

今年普發現金一萬元採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，ATM領現及郵局臨櫃領現，預計分別於11月17日及24日開放。

刑事局今天發布新聞資料表示，詐騙集團近期利用普發現金政策以發簡訊或撥電話誘騙民眾，從11月初至今共接獲10餘件諮詢案。

警方分析歹徒把普發現金當詐騙手法，會稱被害人的身分遭盜用登記領取普發現金，進一步以需驗證為由，騙民眾提供個人資料及金錢。

刑事局表示，約60餘歲林姓婦人日前在家接獲陌生來電，對方劈頭就稱是郵局人員，並告知林婦因身分被其他人冒用登記普發現金，為確認身分所以來電詢問。

林姓婦人上當，假郵局人員隨即稱可協助轉接至165專線。未掛電話的林婦事後與自稱是警政署警員通話，對方要求私下加LINE以便後續聯繫。

警方說，林姓婦人事後在LINE收到對方傳的假冒傳票等圖片，歹徒後續假冒檢警來電恐嚇林婦可能涉洗錢，若家中被搜出現金等物，會被當為非法款項，詐騙集團最後得手新台幣300萬餘元。

刑事局表示，詐騙集團近期持續假冒政府及金融機構發簡訊、撥電話或傳網頁連結，騙取民眾個資及金錢。民眾牢記「普發一萬」防詐口訣，不點擊可疑連結、不填寫個資帳號、不匯款任何費用、不轉傳陌生訊息。

刑事局表示，民眾務必認明普發現金的官方網站（https://10000.gov.tw），有疑問應至財政部官網查詢，切記政府不會主動發簡訊及電子郵件通知領錢登錄，呼籲多向家中長輩宣導，遇詐騙就撥165專線求證。