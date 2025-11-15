快訊

把握周末好天氣！冷空氣強襲「全台大降溫」 北部最凍剩14度

怎流出？彰化文雅畜牧場疑偷賣芬普尼毒蛋至台中 3.24萬顆恐吃下肚

關稅從39％降至15％！瑞士「秘密武器」曝光 川普滿意直呼做得好

普發現金上路 刑事局：詐騙集團已冒用籲注意

中央社／ 台北15日電

政府啟動普發現金，刑事局今天表示，詐騙集團冒用此政策當話術，11月初至今共接獲10多件諮詢電話，呼籲民眾勿輕易提供個資；約60餘歲婦人遇此詐騙手法總財損300萬餘元。

今年普發現金一萬元採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，ATM領現及郵局臨櫃領現，預計分別於11月17日及24日開放。

刑事局今天發布新聞資料表示，詐騙集團近期利用普發現金政策以發簡訊或撥電話誘騙民眾，從11月初至今共接獲10餘件諮詢案。

警方分析歹徒把普發現金當詐騙手法，會稱被害人的身分遭盜用登記領取普發現金，進一步以需驗證為由，騙民眾提供個人資料及金錢。

刑事局表示，約60餘歲林姓婦人日前在家接獲陌生來電，對方劈頭就稱是郵局人員，並告知林婦因身分被其他人冒用登記普發現金，為確認身分所以來電詢問。

林姓婦人上當，假郵局人員隨即稱可協助轉接至165專線。未掛電話的林婦事後與自稱是警政署警員通話，對方要求私下加LINE以便後續聯繫。

警方說，林姓婦人事後在LINE收到對方傳的假冒傳票等圖片，歹徒後續假冒檢警來電恐嚇林婦可能涉洗錢，若家中被搜出現金等物，會被當為非法款項，詐騙集團最後得手新台幣300萬餘元。

刑事局表示，詐騙集團近期持續假冒政府及金融機構發簡訊、撥電話或傳網頁連結，騙取民眾個資及金錢。民眾牢記「普發一萬」防詐口訣，不點擊可疑連結、不填寫個資帳號、不匯款任何費用、不轉傳陌生訊息。

刑事局表示，民眾務必認明普發現金的官方網站（https://10000.gov.tw），有疑問應至財政部官網查詢，切記政府不會主動發簡訊及電子郵件通知領錢登錄，呼籲多向家中長輩宣導，遇詐騙就撥165專線求證。

詐騙集團 發現金 郵局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降

普發一萬入帳 郵局久未用帳戶自動解除交易控管

ATM領取普發一萬元 財政部：17日上路

刑事局掃蕩假網拍逮7人 全台105人被騙、損失超過2百萬元

相關新聞

【總編開箱】一條人命不值3年，再次證明司法就是打詐國家隊頭號戰犯

台中豐原的王家5口陷入黃金投資詐騙，7月初全家集體走上絕路。檢方調查發現，主嫌「李團長」李姓女子，詐騙王家及其他7名受害人共計1500多萬元，當王家欲退出投資時，她竟以虛構合約逼迫索取500萬元違約金，最終釀成悲劇。檢方14日起訴李女，向法院求處15年以上徒刑。依照過去實務經驗，到了法院量刑會再減少，換算下來，1條人命連3年都不值，打詐國家隊的戰犯，司法絕對跑不掉。

豐原5口遭詐命案 李嫌求刑15年 遭譏人命太廉價

台中豐原王家五口陷入黃金投資詐騙，七月初全家集體走上絕路，五條人命震驚社會。檢方追查幕後主嫌「李團長」李姓女子，以龐氏騙局狠詐王家五口與另七名被害人共一五三六萬元，見王家想退出投資，竟以虛構合約逼迫強索五百萬元違約金釀悲劇。檢方昨依詐欺等罪嫌起訴李女，向法院具體求處十五年以上徒刑。

豐原5口遭詐命案／刑度過輕？法務部：將修法提高

檢警發現王家察覺陷入騙局後，想抽身卻遭恐嚇逼債，被迫賣房還錢，最終全家喪命。王家生前留下「無止盡的壓榨、無止盡的還債」，...

餐飲業斜槓洗錢「黑白錢混一起」淪詐團幫凶

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」涉勾結詐團，利用開設公司掩護，虛開發票暗中洗錢，短短數月金流高達一億元，老闆娘蔡閔如被檢方聲押禁...

冷眼集／司法未符合國人期待 誰替5條人命討公道？

一家五口深陷詐騙、恐嚇深淵，最後全家尋死以求解脫，連報警自救都不敢，更加凸顯詐騙猖獗，流淌多少人血與人命？但詐騙犯氣焰不...

陸嚴懲電詐 KK園區主嫌可能判死

大陸近年強化打詐，與緬甸、泰國、柬埔寨、寮國等合作將電信詐騙犯罪者引渡回大陸，緬北四大家族陸續垮台，白家、明家兩家族共十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。