冷眼集／司法未符合國人期待 誰替5條人命討公道？

一家五口深陷詐騙、恐嚇深淵，最後全家尋死以求解脫，連報警自救都不敢，更加凸顯詐騙猖獗，流淌多少人血與人命？但詐騙犯氣焰不減，恐是法律與司法判決難嚇阻，一再引發國人詬病「判太輕」之論，若連社會期待都達不到，遑論能替被害人討公道。

豐原王家以五條人命向社會警告詐騙已成吃人肉、啃人骨之惡害，王家人深陷龐氏騙局難以脫身，還遭李團長一再恐嚇、逼迫，生前留下「無止盡的壓榨、還債」文字，臨終前其絕望無助，旁人難以體會。

不只如此，王家陷入李團長自稱「有黑道背景」的謊言，除忌憚其威脅，除向議員求救，竟完全不敢報警，恐怕更是對國內詐騙橫行，司法難替人民討公道的失望。

國內詐欺案件中，實務上法院量刑多從最輕刑度起跳，而非以中間刑度為基準點，往往流於輕判，與國人期待不符；近年來檢察官對詐騙深惡痛絕，求刑時洋洋灑灑論述，盼懲治惡行以昭天理，但法院重判仍屬罕見。

桃園地院曾有起判決，國小畢業的女子利用親情信任，假借投資詐騙親哥五點四億元，法院依普通詐欺罪「判到滿」五年徒刑；法界直呼正義，因法官已窮盡該條文之刑度，但法界所謂之重，相對騙徒的得利，其犯罪後的代價根本不值一提。

豐原五口命案中，檢方窮究法條，以李團長涉入多罪嫌，以多罪論刑求處十五年徒刑，依法論法，求刑之重堪比殺人、傷害致死等行為，由此可見檢察官認為詐騙奪走五命之惡行，恐不亞於殺人。

立院去年七月三讀通過詐欺危害犯罪條例，以專法對付詐騙集團，該法針對電信、網路詐騙集團，及加重詐欺犯，最重可處十二年以下徒刑，國內幾經修法加重詐團刑責，已代表目前量刑過輕，詐騙集團行惡付出的成本，與低於受害者的財產與生命損失。

當詐騙之惡昭然若揭卻橫行無阻，政府一再重申打詐力道，司法若不能依法重判，法條刑度若無法符合國人期待，要滅掉詐騙囂張氣焰恐無淪空談，誰又能為這五條人命主持正義？