陸嚴懲電詐 KK園區主嫌可能判死

緬北重大嫌犯陸續有十六人在陸被判死。圖為去年白所成等人被押解赴陸。（新華社）

大陸近年強化打詐，與緬甸、泰國、柬埔寨、寮國等合作將電信詐騙犯罪者引渡回大陸，緬北四大家族陸續垮台，白家、明家兩家族共十六人被判死刑，ＫＫ園區主謀佘智江前二天也引渡回大陸，同樣可能被重判。

二○二三年七月，中緬啟動對緬北電詐犯罪的專項聯合打擊行動，重點針對果敢地區「四大家族」等犯罪集團，之後一路擴大到與泰國、柬埔寨、寮國等國合作。

九月二十九日，浙江省溫州市中級人民法院一審公開宣判，對明家犯罪集團明國平等共十一人判處死刑，五人死緩；本月四日，廣東省深圳市中級人民法院一審公開宣判白家犯罪集團案，白所成等五人遭判處死刑，兩人死緩。福建檢察院上月對魏家犯罪集團首要分子魏懷仁等提起公訴，徐老發等案也正審理中。

陸官方數據稱，二○二三年以來，中緬累計抓獲超過五點五萬名陸籍涉詐人員。

上述大陸與東南亞合作遣返的嫌犯，也包括不少台籍嫌犯，因根據大陸詐騙罪刑責規定，情節重大、數額巨大，可處無期徒刑，若涉及毒品、槍械可能數罪併罰遭判死，長年以來都有傳出台嫌在遣送到大陸時腿軟、嚇尿。今年三月底，柬埔寨政府於金邊市破獲電信詐騙據點後，就有一百八十名台籍嫌疑人被遣送往大陸，我外交部抗議，但未奏效。

遭大陸通緝多年的ＫＫ園區主謀佘智江十一月十二日被引渡大陸，媒體畫面顯示，佘智下飛機時雙腿打顫。他組織廿九個電詐園區共二四八個電詐集團，涉案金額至少廿七億人民幣，估計也將遭到重判。