快訊

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

聽新聞
0:00 / 0:00

陸嚴懲電詐 KK園區主嫌可能判死

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

緬北重大嫌犯陸續有十六人在陸被判死。圖為去年白所成等人被押解赴陸。（新華社）
緬北重大嫌犯陸續有十六人在陸被判死。圖為去年白所成等人被押解赴陸。（新華社）

大陸近年強化打詐，與緬甸、泰國、柬埔寨、寮國等合作將電信詐騙犯罪者引渡回大陸，緬北四大家族陸續垮台，白家、明家兩家族共十六人被判死刑，ＫＫ園區主謀佘智江前二天也引渡回大陸，同樣可能被重判。

二○二三年七月，中緬啟動對緬北電詐犯罪的專項聯合打擊行動，重點針對果敢地區「四大家族」等犯罪集團，之後一路擴大到與泰國、柬埔寨、寮國等國合作。

九月二十九日，浙江省溫州市中級人民法院一審公開宣判，對明家犯罪集團明國平等共十一人判處死刑，五人死緩；本月四日，廣東省深圳市中級人民法院一審公開宣判白家犯罪集團案，白所成等五人遭判處死刑，兩人死緩。福建檢察院上月對魏家犯罪集團首要分子魏懷仁等提起公訴，徐老發等案也正審理中。

陸官方數據稱，二○二三年以來，中緬累計抓獲超過五點五萬名陸籍涉詐人員。

上述大陸與東南亞合作遣返的嫌犯，也包括不少台籍嫌犯，因根據大陸詐騙罪刑責規定，情節重大、數額巨大，可處無期徒刑，若涉及毒品、槍械可能數罪併罰遭判死，長年以來都有傳出台嫌在遣送到大陸時腿軟、嚇尿。今年三月底，柬埔寨政府於金邊市破獲電信詐騙據點後，就有一百八十名台籍嫌疑人被遣送往大陸，我外交部抗議，但未奏效。

遭大陸通緝多年的ＫＫ園區主謀佘智江十一月十二日被引渡大陸，媒體畫面顯示，佘智下飛機時雙腿打顫。他組織廿九個電詐園區共二四八個電詐集團，涉案金額至少廿七億人民幣，估計也將遭到重判。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

荒廢十年的八仙樂園猶如廢墟 新北市府表態願與業者合作重啟

央視15分鐘專題「起底」八炯、閩南狼 稱不存在「沒有管轄權」問題

KK園區主謀被押解回中／佘智江登機前微笑 下機時腿軟

沈伯洋現身德國國會出席聽證 大陸國台辦2天後回應了

相關新聞

豐原5口遭詐命案 李嫌求刑15年 遭譏人命太廉價

台中豐原王家五口陷入黃金投資詐騙，七月初全家集體走上絕路，五條人命震驚社會。檢方追查幕後主嫌「李團長」李姓女子，以龐氏騙局狠詐王家五口與另七名被害人共一五三六萬元，見王家想退出投資，竟以虛構合約逼迫強索五百萬元違約金釀悲劇。檢方昨依詐欺等罪嫌起訴李女，向法院具體求處十五年以上徒刑。

餐飲業斜槓洗錢「黑白錢混一起」淪詐團幫凶

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」涉勾結詐團，利用開設公司掩護，虛開發票暗中洗錢，短短數月金流高達一億元，老闆娘蔡閔如被檢方聲押禁...

刑度過輕？法務部：將修法提高

檢警發現王家察覺陷入騙局後，想抽身卻遭恐嚇逼債，被迫賣房還錢，最終全家喪命。王家生前留下「無止盡的壓榨、無止盡的還債」，...

陸嚴懲電詐 KK園區主嫌可能判死

大陸近年強化打詐，與緬甸、泰國、柬埔寨、寮國等合作將電信詐騙犯罪者引渡回大陸，緬北四大家族陸續垮台，白家、明家兩家族共十...

冷眼集／司法未符合國人期待 誰替5條人命討公道？

一家五口深陷詐騙、恐嚇深淵，最後全家尋死以求解脫，連報警自救都不敢，更加凸顯詐騙猖獗，流淌多少人血與人命？但詐騙犯氣焰不...

黑紙洗出美金？法籍詐團捲走燒烤店老闆1700萬 落網老外判5年

法籍男子利馬與在逃共犯史蒂文去年間，先在北市利用「黑紙洗出美金」騙了300萬遭限制出境，詎料，境管期間在桃園又以相同手法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。