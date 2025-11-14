快訊

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

聽新聞
0:00 / 0:00

刑度過輕？法務部：將修法提高

聯合報／ 記者曾健祐黑中亮王聖藜／連線報導

檢警發現王家察覺陷入騙局後，想抽身卻遭恐嚇逼債，被迫賣房還錢，最終全家喪命。王家生前留下「無止盡的壓榨、無止盡的還債」，字句透露萬念俱灰、深陷絕境的心聲。台中地檢署指出，李女用「龐氏詐騙」詐騙王家，還傳訊恐嚇「不繼續投資，要賠償全部獲利」，強索五三○萬元違約金，並稱「請有精神病的人過去了」、「把你家隨意砸」等。李女的恫嚇訊息還自稱「我真的很可怕」、「去你家幫你家重新裝潢一下（暗示砸屋）」，並傳自傷、滿身血的照片情緒勒索、恐嚇，搞得王家人心神不寧，更逼得王爸拿房子向當舖抵押借款，隔沒幾天全家共赴黃泉。起訴書揭露王家生前最後的呼喊「希望我們家的狀況，可以不再讓他們傷害其他無辜的人」。

檢察官坦言，當詐騙儼然成為一門行業，橫行各領域，反映社會中金錢欲望凌駕法律之上；當王家找不到存在的意義，當嫌犯無視生命逝去，量刑更成為重要指引。在重大個案中，司法審判是一帖止痛劑與防腐劑，若過於宅心仁厚、流於姑息，終究會「引惡養亂」。

王家原經營軍用品店，內部正重新裝潢準備招租。附近鄰居仍忿忿不平，指王家都是老實人，見過李女凶狠逼債，害五條人命關個幾年就出來了，高喊「害人一家慘死的惡人一定要重判」。

僅求刑十五年，外界質疑刑度是否過輕？法務部表示，詐欺犯罪危害防制條例修正草案對高額詐欺犯罪提高法定刑責至十二年以下有期徒刑，也下修高額詐欺金額的門檻從五百萬元降至一百萬元，未來詐欺金額達一百萬元，處三年以上、十年以下徒刑。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

豐原5口命案起訴求刑15年 鄰居怒太輕：關個幾年又出來騙人

銅雕「司法之秤」進駐最高檢 檢察總長： 台灣本土司法美學

媒體爆三接涉弊藍委再檢舉 中油喊配合司法：若報導不實將提告

中油三接疑浮報百億工程費 羅智強向法務部遞交檢舉函

相關新聞

豐原5口遭詐命案 李嫌求刑15年 遭譏人命太廉價

台中豐原王家五口陷入黃金投資詐騙，七月初全家集體走上絕路，五條人命震驚社會。檢方追查幕後主嫌「李團長」李姓女子，以龐氏騙局狠詐王家五口與另七名被害人共一五三六萬元，見王家想退出投資，竟以虛構合約逼迫強索五百萬元違約金釀悲劇。檢方昨依詐欺等罪嫌起訴李女，向法院具體求處十五年以上徒刑。

餐飲業斜槓洗錢「黑白錢混一起」淪詐團幫凶

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」涉勾結詐團，利用開設公司掩護，虛開發票暗中洗錢，短短數月金流高達一億元，老闆娘蔡閔如被檢方聲押禁...

刑度過輕？法務部：將修法提高

檢警發現王家察覺陷入騙局後，想抽身卻遭恐嚇逼債，被迫賣房還錢，最終全家喪命。王家生前留下「無止盡的壓榨、無止盡的還債」，...

陸嚴懲電詐 KK園區主嫌可能判死

大陸近年強化打詐，與緬甸、泰國、柬埔寨、寮國等合作將電信詐騙犯罪者引渡回大陸，緬北四大家族陸續垮台，白家、明家兩家族共十...

冷眼集／司法未符合國人期待 誰替5條人命討公道？

一家五口深陷詐騙、恐嚇深淵，最後全家尋死以求解脫，連報警自救都不敢，更加凸顯詐騙猖獗，流淌多少人血與人命？但詐騙犯氣焰不...

黑紙洗出美金？法籍詐團捲走燒烤店老闆1700萬 落網老外判5年

法籍男子利馬與在逃共犯史蒂文去年間，先在北市利用「黑紙洗出美金」騙了300萬遭限制出境，詎料，境管期間在桃園又以相同手法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。