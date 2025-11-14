刑度過輕？法務部：將修法提高

檢警發現王家察覺陷入騙局後，想抽身卻遭恐嚇逼債，被迫賣房還錢，最終全家喪命。王家生前留下「無止盡的壓榨、無止盡的還債」，字句透露萬念俱灰、深陷絕境的心聲。台中地檢署指出，李女用「龐氏詐騙」詐騙王家，還傳訊恐嚇「不繼續投資，要賠償全部獲利」，強索五三○萬元違約金，並稱「請有精神病的人過去了」、「把你家隨意砸」等。李女的恫嚇訊息還自稱「我真的很可怕」、「去你家幫你家重新裝潢一下（暗示砸屋）」，並傳自傷、滿身血的照片情緒勒索、恐嚇，搞得王家人心神不寧，更逼得王爸拿房子向當舖抵押借款，隔沒幾天全家共赴黃泉。起訴書揭露王家生前最後的呼喊「希望我們家的狀況，可以不再讓他們傷害其他無辜的人」。

檢察官坦言，當詐騙儼然成為一門行業，橫行各領域，反映社會中金錢欲望凌駕法律之上；當王家找不到存在的意義，當嫌犯無視生命逝去，量刑更成為重要指引。在重大個案中，司法審判是一帖止痛劑與防腐劑，若過於宅心仁厚、流於姑息，終究會「引惡養亂」。

王家原經營軍用品店，內部正重新裝潢準備招租。附近鄰居仍忿忿不平，指王家都是老實人，見過李女凶狠逼債，害五條人命關個幾年就出來了，高喊「害人一家慘死的惡人一定要重判」。

僅求刑十五年，外界質疑刑度是否過輕？法務部表示，詐欺犯罪危害防制條例修正草案對高額詐欺犯罪提高法定刑責至十二年以下有期徒刑，也下修高額詐欺金額的門檻從五百萬元降至一百萬元，未來詐欺金額達一百萬元，處三年以上、十年以下徒刑。