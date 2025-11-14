餐飲業斜槓洗錢「黑白錢混一起」淪詐團幫凶

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」涉勾結詐團，利用開設公司掩護，虛開發票暗中洗錢，短短數月金流高達一億元，老闆娘蔡閔如被檢方聲押禁見獲准。近年人頭帳戶取得困難，加上第三方支付的虛擬帳戶嚴加管制，詐團為開拓「金流通道」，找上合法餐飲業合作，部分業者為了「斜槓兼差」賺快錢，淪為詐團洗錢幫凶。

不僅如此，檢調過去曾破獲有表面上為手搖飲店原物料倉庫，實則從事虛擬貨幣洗錢交易水房，經常有詐欺或博弈業者開車送現金到該處，才讓水房曝光。

檢調觀察這類現象有漸增趨勢，非法第三方支付平台「Hero Pay」替東南亞線上博弈集團洗錢，台北兩大人氣餐廳「東引快刀手」、「茗香園」兩名負責人都牽涉其中，金流高達卅億元。

檢調分析，近年人頭帳戶取得困難，加上車手去ＡＴＭ領款易被擊落，詐團看準餐飲店現金流比率高、金流複雜、營業額不易核實等特性，透過人頭公司戶將黑白錢混在一起，將大筆詐欺贓款偽裝成餐飲營收，層層轉至境外，形成金流斷點。

辦案人員指出，這次被查獲的滿堂紅麻辣鍋是有營業的商家，蔡閔如跟前手鍾勝全接下麻辣火鍋店後，連同滿堂紅國際餐飲在內，實質掌控九個公司帳戶，她深知餐廳營業額不易核實，因此虛開發票魚目混珠，逃避金流查緝，手法高竿。

檢方指出，從太子集團跨國洗錢案來看，我國公司登記門檻不高，詐團藉由法人帳戶警示風險較低、易大額匯款特性，堂而皇之用公司帳戶洗錢，目前常見的是已倒閉公司未登記解散，而是把「僵屍帳戶」賣給詐團，再重新設立公司，讓帳戶起死回生洗錢。由於公司登記從源頭到營業額審查都相當鬆散，才讓詐團有機可乘。

現今銀行對第三方支付業者申請虛擬帳戶嚴格管制，在洗錢通道愈來愈少情況下，手續費自然水漲船高，不少年輕老闆發現洗錢比做餐飲好賺，生意不好，紛紛「斜槓兼差」加入洗錢行列。

雖說銀行有大額通報的機制，但行政機關只有行政調查或稽核權限，調查局能否將情資轉換為案件偵辦才是關鍵。