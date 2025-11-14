豐原5口遭詐命案 李嫌求刑15年 遭譏人命太廉價

台中豐原王男（下，綠衣者）與妻子（右）女兒（藍衣者）捲入黃金投資詐騙，曾向市議員謝志忠（左）求助。記者黃仲裕／翻攝

台中豐原王家五口陷入黃金投資詐騙，七月初全家集體走上絕路，五條人命震驚社會。檢方追查幕後主嫌「李團長」李姓女子，以龐氏騙局狠詐王家五口與另七名被害人共一五三六萬元，見王家想退出投資，竟以虛構合約逼迫強索五百萬元違約金釀悲劇。檢方昨依詐欺等罪嫌起訴李女，向法院具體求處十五年以上徒刑。

檢察官直言，面對詐騙，量刑不應過輕，否則恐「引惡養亂」難遏止。

全案昨移審法院後，台中地院裁定李女收押。牽線王家長女認識李團長的張姓美容師、四名當舖業者，涉犯詐欺、重利等罪嫌，檢方另案偵辦中。

王家女婿昨透過民代以簡訊表示：「只要她（李女）有得到應有的懲罰就好。」法界多認為檢方對嫌犯起訴求處重刑，但輿論認為，相較五條人命實在太廉價。

王家生前曾求助台中市議員謝志忠，謝昨表示，主嫌以「養套殺」的假投資真詐騙模式，加上高利貸跟暴力討債，希望司法重判，「最好關到死、不要出來危害社會」。

中檢指出，主嫌李女生意失敗欠下巨額債務，二○二四年六月透過張姓美容師牽線認識王家長女，向王女佯稱經營「網路團購」，要投資人先繳五十萬至一百萬元不等會費，加入後每月可獲本金一成利潤，且保證還本。

李女另以「變賣黃金賺取利潤」話術，要投資人刷卡買一兩約十萬元黃金，並將黃金交付給李女，就能獲取四千至一萬元利潤，李女承諾幫付刷卡費；據調查，投資人看似零成本還能獲利，實際上李女一再拖延繳卡費、支付利潤，還將黃金變賣還債。

檢方統計李女用雙重手法詐騙王家五口共七五二萬，連同另七名被害人，共詐得一五三六萬元；王家六月想退出，李以虛構的合約恫嚇其違約，並強索五三○萬元違約金，逼得王父將房子設定抵押借款，所得一七六萬元遭李全部拿走，直到七月二日，王家不堪精神壓力、催債逼迫全家走上絕路。

檢方訊時，李女否認詐欺，辯稱「都是他們主動來找我加入投資」，款項都有拿去經營網購、轉投資，還稱「我這樣的做法沒有錯」。多名被害人說，李女遊說稱不用成本就能等著分潤，但今年起李女一再拖延付利潤，擔心愈陷愈深才退出。

檢方發現，李女近二年幾無申報所得、無實際投資管道，任意挪用被害人資金，支付她應允其他前期投資人保證獲利的金額，根本就是「龐氏騙局」手段，因後金補不上前金才爆發。

檢方認為，李女手段惡劣、惡性重大，以恐嚇、施壓逼迫釀王家五口喪命，嚴重震撼社會，且她犯後否認，甚至試圖影響證人、妨礙偵查，依銀行法非法吸金、詐欺，恐嚇等罪嫌起訴她，求刑十五年以上徒刑。

檢察官揭露王家長女留下「我們笨、被騙」的文字，但認為本案肇因並非被害人的笨，而應歸咎李女之「惡」，李女以深情厚貌之態接近王家，卻用詐騙、恫嚇，終陷王家於絕路。

小檔案／龐氏騙局

龐氏騙局為非法金融詐騙，國內多稱為老鼠會，源自一九一九年美國的義大利移民查爾斯．龐氏所策畫的投資詐騙案，以高報酬投資商品吸引投資人，其實是吸收新投資人資金，用來支付前期加入投資人的報酬，一旦缺乏新的投資人和資金，或過多人加入，後金補不上前金，騙局就會敗露，投資人也血本無歸。（曾健祐）