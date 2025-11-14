黑紙洗出美金？法籍詐團捲走燒烤店老闆1700萬 落網老外判5年

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

法籍男子利馬與在逃共犯史蒂文去年間，先在北市利用「黑紙洗出美金」騙了300萬遭限制出境，詎料，境管期間在桃園又以相同手法先後騙了燒烤店老闆共1700萬元，桃園地院審結，依犯3人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新台幣五百萬元罪，判5年徒刑，可上訴。

起訴指出，54歲LIMA ERIC ARSENE（譯名利馬）和年籍不詳的QHAH GARRETSON G（譯名史蒂文）2024年10月間連續幾天到桃園區民族路某燒烤店用餐，藉機向老闆吹噓有「神奇變鈔術」，只要將特殊藥粉塗在百元面額美金，用錫箔紙、保鮮膜包起來丟進熱水泡，拆開後將這張塗藥粉的美金和一疊看似綠色廢紙、實際是已處理過的美金真鈔一起放進水裡洗，那些廢紙就會變出真美金。

為了取信，當場表演真的把老闆唬住，老闆去年11月12日捧著700萬元給利馬2人，請他們將新台幣「洗」成700萬美元，利馬隨即操作卻稱失誤「700萬元全洗壞」要再追加，同月27日老闆又拿1000萬元，當他拆開利馬留的包裹後，驚見「美金」全是假的。利馬和史蒂文犯案後失聯，均遭通緝，所幸利馬今年4月7日晚間在桃園區旅館落腳時，遭桃園警分局武陵派出所查獲，檢方複訊後連夜向法院聲請羈押獲准。

法院審理過程中，利馬均否認涉案，辯稱從未去過燒烤店消費過，甚至睜眼說瞎話，表示他在看守所期間已鍛鍊出8塊肌，監視器影像裡的肥仔並不是他云云；不過法官根據羈押訊問及地院準備程序中，利馬當時均坦承自己就是燒烤店監視錄影拍到的人，且也認識老闆，有被害老闆指認及雙方通訊軟體對話可稽，被告犯行堪以認定。

法官審酌，利馬不願意用正當方式賺錢，反而用黑紙洗美金的詐騙手段來欺騙被害老闆，造成損失相當大，被告的行為非常不應該，犯後幾度飾詞卸責，犯後態度惡劣，參酌被告職業、教育程度及家庭經濟狀況等情狀，量處適當之刑。

法籍54歲男子利馬（LIMA ERIC ARSENE，右）涉嫌與在逃史蒂文以黑紙洗美金詐騙手法，捲走桃園燒烤店老闆1700萬元，利馬否認犯行，桃園地院今依犯三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新台幣五百萬元罪，判5年徒刑，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
老闆 美金 桃園地院 詐欺
