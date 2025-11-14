黑紙洗出美金？法籍詐團捲走燒烤店老闆1700萬 落網老外判5年

法籍男子利馬與在逃共犯史蒂文去年間，先在北市利用「黑紙洗出美金」騙了300萬遭限制出境，詎料，境管期間在桃園又以相同手法先後騙了燒烤店老闆共1700萬元，桃園地院審結，依犯3人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新台幣五百萬元罪，判5年徒刑，可上訴。

起訴指出，54歲LIMA ERIC ARSENE（譯名利馬）和年籍不詳的QHAH GARRETSON G（譯名史蒂文）2024年10月間連續幾天到桃園區民族路某燒烤店用餐，藉機向老闆吹噓有「神奇變鈔術」，只要將特殊藥粉塗在百元面額美金，用錫箔紙、保鮮膜包起來丟進熱水泡，拆開後將這張塗藥粉的美金和一疊看似綠色廢紙、實際是已處理過的美金真鈔一起放進水裡洗，那些廢紙就會變出真美金。

為了取信，當場表演真的把老闆唬住，老闆去年11月12日捧著700萬元給利馬2人，請他們將新台幣「洗」成700萬美元，利馬隨即操作卻稱失誤「700萬元全洗壞」要再追加，同月27日老闆又拿1000萬元，當他拆開利馬留的包裹後，驚見「美金」全是假的。利馬和史蒂文犯案後失聯，均遭通緝，所幸利馬今年4月7日晚間在桃園區旅館落腳時，遭桃園警分局武陵派出所查獲，檢方複訊後連夜向法院聲請羈押獲准。

法院審理過程中，利馬均否認涉案，辯稱從未去過燒烤店消費過，甚至睜眼說瞎話，表示他在看守所期間已鍛鍊出8塊肌，監視器影像裡的肥仔並不是他云云；不過法官根據羈押訊問及地院準備程序中，利馬當時均坦承自己就是燒烤店監視錄影拍到的人，且也認識老闆，有被害老闆指認及雙方通訊軟體對話可稽，被告犯行堪以認定。