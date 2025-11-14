豐原五口走絕路！「李團長」狠詐1536萬遭起訴 法院接續收押
台中豐原王姓一家五口遇投資詐騙集體走上絕路，台中地檢署查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等人1536萬。檢方今依詐欺等罪嫌起訴李女，求刑15年以上徒刑；全案上午移審後，台中地院今傍晚裁定李女收押。
中檢查出，李女（49歲）向王家五口、7名被害人以「團購投資」、「黃金詐騙」等詐術，詐得1536萬5003元。王家人後拒絕繼續投錢，李就以違約金等名目強索530萬元，還不斷傳訊恐嚇，逼的王家五口走上絕路。
檢方更揭露，王家生前留下文字呼喊「不要再有無辜人受害」；檢方直言，面對詐騙，量刑不應過輕否則恐「引惡、養亂」，對李求處15年以上徒刑。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
